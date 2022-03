Razer Seiren BT im TEST: Lohnt sich das kompakte Clip-Mikrofon für IRL-Streaming?

Wenn ihr als Streamer*in euer Publikum nicht nur aus dem Heimstudio mit frischen Inhalten versorgen, sondern jederzeit und überall technisch hochwertigen Content abliefern möchtet, dann bietet Razer eine adäquate Klanglösung für IRL – In Real Life – Streaming. Mit dem neuesten Mitglied der Seiren-Mikrofonfamilie seid ihr nicht mehr an Kabel gebunden, sondern übertragt eure Stimme per Bluetooth.

Was das ultrakompakte Razer Seiren BT Clip-Mikrofon qualitativ zu bieten hat, klären wir in unserem Test.

Habt ihr Interesse an einem hochwertigen Studio-Mikrofon für das heimische Streaming Set-Up, dann schaut euch auf jeden Fall auch unseren Test zu dem klanglich hervorragenden Razer Seiren V2 Pro an.

Razer Seiren V2 Pro im Test – Perfekt für Profi-Streaming?

Technische Daten Razer Seiren BT

Abtastrate : 48 kHz

: 48 kHz Mikrofon : 6 mm, omnidirektionale Ausrichtung

: 6 mm, omnidirektionale Ausrichtung Reichweite : bis zu 10 Meter

: bis zu 10 Meter Latenz : < 20ms

: < 20ms Gewicht : 16 g

: 16 g Größe : 5,5 x 1,8 x 3 cm (H x B xT)

: 5,5 x 1,8 x 3 cm (H x B xT) Akku-Kapazität : 140 mAh

: 140 mAh Akkulaufzeit : ca. 6 Stunden

: ca. 6 Stunden Anschluss : Bluetooth Version 5.0, analoge 3,5 mm Klinkenbuchse

: Bluetooth Version 5.0, analoge 3,5 mm Klinkenbuchse Zubehör : 2 x Windschutz, USB-C auf USB-A-Ladekabel

: 2 x Windschutz, USB-C auf USB-A-Ladekabel Farbe : Schwarz

: Schwarz Preis: 109,99 Euro

Anschlüsse und Lieferumfang

Der optische und haptische Ersteindruck mit dem ultraleichten Razer Seiren BT fällt gleich positiv aus: Das gerade einmal 5,5 Zentimeter hohe und 16 Gramm leichte Mikro ist komplett in mattem Schwarz gehalten, lediglich ein nahezu unscheinbarer Razer-Schriftzug auf dem stabilen Clip zur Befestigung an eurer Kleidung ist bei näherem Hinsehen zu erkennen.

Im Betrieb sorgt eine winzige multifunktionale LED für notwendige Informationen, wie die Bereitschaft zum BT-Pairing mit schnellem blauen Blinken oder ein kritischer Ladezustand, angezeigt mit einem roten Warnlicht. An der Seite befindet sich eine Multifunktionstaste, mit der ihr das Verbinden mit BT-Geräten vornehmt, Anrufe annehmt oder das Mikro ein- und ausschaltet.

© Razer

An der Unterseite befindet sich eine USB-C-Buchse, an der das im Lieferumfang enthaltene USB-C auf USB-A-Kabel zum Laden des Akkus angeschlossen wird. Das ist mit knapp 50 cm nicht sonderlich lang, es lassen sich bei Bedarf aber auch handelsübliche USB-Kabel verwenden. Auf der Oberseite ist unter einer netzförmigen Plastikabdeckung das omnidirektonale Mikrofon sowie eine analoge 3,5mm Klinkenbuchse, an der ihr zum Beispiel einen Kopfhörer zum Mithören anschließen könnt, untergebracht.

Schön: In der zierlichen Packung finden sich gleich zwei Windschutzaufsätze, einmal aus Schaumstoff und einmal ein fellartiger Langhaar-Muff, den ihr nutzt, wenn der Wind heftiger weht.

© Razer

Einfache Verbindung mit Bluetooth-Geräten

Die Verbindung mit Smartphone, Tablet, Laptop oder sonstigen Geräten mit Bluetooth-Konnektivität ist in wenigen Sekunden hergestellt. Drückt dazu einfach die Multifunktionstaste an der Seite zwei Sekunden lang, um in den Pairingmodus zu wechseln und wartet auf das Erkennen der neuen Hardware. Verwendet ihr ein Smartphone oder Tablet für die Aufnahme eures Contents, achtet bitte darauf, dass iOS ab Version 13, respektive Android ab Version 9.0 installiert ist.

Voraussetzung für den einwandfreien Betrieb: Eine Kompatibilität mit gängigen Streaming-Apps wird von Razer versichert, so dass ihr ohne lange Vorbereitungen gleich mit dem Unterwegs-Streamen loslegen könnt. Twitch und Facebook arbeiten bei unserem Test auf jeden Fall schon einmal ohne Murren mit dem Razer BT als Quelle zusammen.

Razer Streaming-App mit cleverer Klang-KI

Wir können euch nur empfehlen, gleich die nagelneue Razer Streaming-App, die speziell das Razer Seiren BT sowie das Razer Key Light Chroma unterstützt, herunterzuladen, mit der ihr einige wichtige Einstellungen zur Klangoptimierung vornehmt. Die Einrichtung ist intuitiv: Wählt im Dialogsystem als neues Gerät den Eintrag Seiren BT, versetzt das Mikro bei Bedarf in den Pairingmodus und nach wenigen Augenblicken ist die Verbindung hergestellt.

© Razer

Eine nützliche Funktion bietet die Einstellung des KI-Mikrofons, die ihr auf den Wert Hoch oder Niedrig einstellen könnt oder komplett deaktiviert. In einer stillen Umgebung schaltet ihr die KI aus, bei normalen Umgebungsgeräuschen leistet die Einstellung Niedrig gute Dienste und wenn ihr euch auf einer belebten Straßenkreuzung befindet oder euch der Wind heftig um die Ohren bläst, verwendet auf jeden Fall die Option Hoch. Ihr werdet feststellen, dass eure Stimme dank intelligenter Rauschunterdrückung deutlich besser zu verstehen ist.

© Razer

Zusätzlich lassen sich die Mikrofon-Verstärkung in Prozent-Abstufungen feinjustieren, eine niedrige Latenz einstellen, wenn ihr eure Stimme und den Ton eines Spiels gleichzeitig übertragen wollt sowie der Mithörton aktivieren, bei dem ihr die Lautstärke eurer Stimme über einen angeschlossenen Kopfhörer kontrolliert.

Starke Sprachqualität und hohe Akkulaufzeit

Ausgerüstet ist das Seiren BT mit einem 6 mm Mikrofon an der Oberseite, welches eine omnidirektionale Stimmaufnahme erlaubt. Das bedeutet: Ihr solltet das Mikro mit dem Clip schon grob in Kopfnähe an eurer Kleidung anbringen, braucht aber nicht peinlich genau darauf zu achten, dass ihr immer genau in das Mikrofon sprecht, da der Schall eben aus allen Richtungen aufgenommen wird.

Das kann bei lauten Umgebungen natürlich zu Problemen führen, wenn die Stimme von Störgeräuschen, wie Straßenverkehr oder Baulärm, überschattet wird. Hier erweist sich die bereits erwähnte effektive Rauschunterdrückung mittels Mikrofon-KI als probates Hilfsmittel.

Erfreulich zudem der angenehm verzerrungsfreie Aufnahmeklang der Stimme, die auch mit unangenehmen Zischlauten sehr gut klar kommt und mit einer mehr als nur ausreichenden Abtastrate von 48 kHz den Umfang der Stimmdynamik sauber einfängt. Neben den klanglichen Qualitäten, sticht ebenso die sehr gute Akkulaufzeit von rund 6 Stunden Dauerbetrieb sowie die Reichweite von knapp 10 Metern heraus. So lässt sich das Notebook oder Smartphone auch ein gutes Stück weiter positionieren, ohne Verbindungsabbrüche zum Mikrofon befürchten zu müssen.

© Razer

Hochwertiges Ultrakompakt-Mikro, nicht nur für unterwegs

Fazit von Ulrich Wimmeroth

Auch, wenn der Hersteller Razer das Unterwegs-Konzept für das Seiren BT in den Vordergrund stellt, das klanglich hochwertige Bluetooth-Mikrofon in Ultrakompakt-Bauweise leistet ebenso im gemütlichen und stillen Heimstudio gute Dienste. Anstatt einem kabelgebundenem – und oftmals deutlich teureren – Standmikrofons, clippt ihr euch einfach das schlanke Seiren BT an die Jacke.

Hörbare Qualitätseinbußen sind nicht zu befürchten. Oder ihr nutzt es als Zweit-Mikro, wenn ihr einen Gast in eurer Sendung habt. Den Primärzweck, IRL-Streaming wo immer und wann immer ihr wollt, erfüllt das Razer-Mikrofon definitiv hervorragend und glänzt mit wertiger Verarbeitung und sauberer Sprachaufnahme, auch bei widrigen äußeren Umständen.