Diablo 4: Spielzeit der Kampagne und neue Charaktererstellung

Spätestens seit dem Xbox und Bethesda Showcase 2022 ist ein ungefährer Rahmen zum Release-Zeitraum von Diablo 4 gesetzt. In der ersten Hälfte 2023 soll die Fortsetzung des Diablo-Franchises auf den Markt kommen.

Bis dahin sollen noch viele weitere Details über das Spiel veröffentlicht werden. Unter anderem hat Game Direktor Joe Shely schon in einem Interview über die Länge der Hauptkampagne und Freiheit in der Spielweise in „Diablo 4“ gesprochen.

Diablo 4 bietet 35 Stunden Hauptkampagne und noch vieles mehr

In dem Interview mit GameSpot berichten Game Direktor Joe Shely und General Manager des Diablo-Franchises Rod Fergusson stolz von der Kampagne des neuesten Ablegers der beliebten Spielereihe. Die Kampagne verspricht an die 35 Stunden Spielspaß und eine hohe Dichte an Geschichte und Charakteren.

Auf die Art, wie sich die Geschichte bis zu diesem Punkt entwickelt habe, seien Shely und Fergusson besonders stolz. Die Geschichte der Charaktere in „Diablo 4“ sei wirklich menschlich, sodass sich Spieler und Spielerinnen auf einer emotionalen Ebene mit ihnen verbunden fühlen könnten.

„Die Geschichte ist nicht-linear, so dass man sich aussuchen kann, wie man die Geschichte spielen möchte. Du befindest dich in einer offenen Welt und kannst dich entscheiden, ob du auf Erkundungstour gehen willst, anstatt die Geschichte zu spielen.“, erklärt Fergusson.

Der Spieler sei damit auch frei in der Entscheidung wie er sich in Sanctuario bewegen, Dungeons erledigen, an lokalen Events teilnehmen oder gegen einen Weltboss antreten möchte.

Diablo 4 bricht mit stereotyper Charaktererstellung

Anders als im Vorgänger, sei die Charaktererstellung in „Diablo 4“ mitunter maßgeblich für das spätere Spiel. So könne neben der Klasse auch das Aussehen und die Hintergrundgeschichte des erstellten Charakters angepasst werden.

Neu ist dabei die Vorauswahl von Fähigkeiten: Zwar sei die Ausrüstung noch immer wichtig für den Aufbau des Charakters, allerdings würden einige Fähigkeiten schon zu Beginn ausgewählt werden und damit den weiteren Spielverlauf und die Charakterentwicklung beeinflussen.

