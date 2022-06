Diablo 4: Neue Klasse, Release und weitere Details enthüllt

©Blizzard Entertainment, Inc.

Auch wenn aktuell noch Diablo Immortal das vorherrschende Thema ist, so gewährte uns Blizzard Entertainment beim „Xbox & Bethesda Showcase 2022“ einen Blick in die Zukunft. Der Release-Zeitraum für Diablo 4 steht: 2023 soll das Action-RPG für PlayStation 4 und 5, Xbox One und Series X/S sowie für den PC erscheinen.

Necromancer (Totenbeschwörer) als fünfte, spielbare Klasse

Neben frischen Gameplay-Szenen gab es einen neuen Trailer zu Diablo 4, in dem die Necromancer als neue Klasse enthüllt werden. Wer die Diablo-Reihe kennt, kennt auch die Nekromanten. Die heiße Neuigkeit ist, dass diese nun auch im vierten Teil spielbar sein werden.

Ihr könnt also mithilfe von dunkler Magie die Toten heraufbeschwören und sie für euch in den Kampf schicken; mit Knochenmagie um euch schießen oder aber Leichen explodieren lassen. Klingt düster und vielversprechend, sieht auch so aus.

Diablo 4: Viele neue Details

Ein weiteres Schmankerl für Fans des Action-Rollenspiels dürfte die Größe der Spielwelt sein. Sage und schreibe 150 Dungeons erwarten euch. Zudem sollen zahlreiche lokale Events zu Verfügung stehen, bei denen es mitunter die Hilfe von anderen Spieler*innen braucht, um sie erfolgreich abschließen zu können. Ebenso gilt es beispielsweise Außenposten und Siedlungen von Feinden zu säubern und zurückzuerobern.

Weiterhin wurde ein umfangreiches Endgame versprochen, das mehrere Jahre unterstützt und mit neuen Inhalten und Features versehen werden soll – unter anderem mit weiteren Dungeons.

Wie kann ich meine Klasse wechseln in Diablo Immortal?

Auch im Charakter-Editor warten Neuerungen: Dank zahlreicher Optionen könnt ihr euren Charakter ganz individuell nach euren Wünschen und Vorstellungen gestallten.

Letztlich kündigte Blizzard noch an, dass es bei „Diablo 4“ vollen Crossplay-Support geben soll. Heißt im Klartext: Egal ob PC, PS4, PS5, Xbox One oder Series X/S – ihr könnt System-unabhängig gemeinsam mit euren Freund*innen zocken. Auch wenn ihr „Diablo 4“ selbst auf Konsole und PC gleichermaßen spielen möchtet, könnt ihr das dank des Cross-Save-Features tun. Fortschritte und erworbene Inhalte werden auf allen Systemen gespeichert.