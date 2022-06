Wie kann ich meine Klasse wechseln in Diablo Immortal?

Wie in vielen RPGs können wir uns in Diablo Immortal die Klasse selber aussuchen, die dann wiederum unser Gameplay im Spiel bestimmt. Wir verraten euch, was das Besondere an den Klassen in „Diablo Immortal“ ist und was es mit dem einzigartigen Klassenwechsel auf sich hat.

Falls ihr euch nämlich fragt, wie ihr eure Klasse nachträglich wechseln könnt, lässt dieser Guide keine Frage unbeantwortet.

Welche Klassen gibt es in Diablo Immortal?

Im Action-MMORPG von Blizzard und NetEase wählen wir zum Spielstart eine von mehreren Klassen aus.

Welche Klassen bietet Diablo Immortal? Es gibt insgesamt 6 Klassen an der Zahl. Diese sind allesamt Archetypen, die sich wiederum direkt auf das Gameplay auswirken. Es gibt folgende Klassen in männlicher und weiblicher Form:

Zauberer oder Zauberin

Barbar oder Barbarin

Dämonenjäger oder Dämonenjägerin

Kreuzritter oder Dame

Mönch oder Nonne

Totenbeschwörer oder Totenbeschwörerin

Kann ich meine Klasse wechseln?

Ja, Blizzard und NetEase haben dafür gesorgt, dass ihr eure Klasse auch im Nachgang noch ändern könnt. Und das müssen wir womöglich auch im späteren Verlauf, denn Blizzard hat nur 5 Charakter-Slots verbaut. Es gibt aber insgesamt 6 Klassen zum Launch (und mehrere folgen).

Wird der Fortschritt übernommen? Wenn ihr jeden Charakter einmal ausprobieren möchtet, müsst ihr also zwangsweise zum Klassenwechsel greifen – oder einen Charakter löschen. Das Entwicklerstudio möchte, dass wir uns auf einen Charakter und den Fortschritt konzentrieren. Im Fokus sind also die Level, die Ausrüstung und die Paragonstufen.

Und diese bleiben bei einem Klassenwechsel erhalten. So viel steht schon mal fest. Aber was müssen wir noch wissen?

Wie kann ich die Klasse wechseln?

Um die Klasse in „Diablo Immortal“ zu wechseln, müssen wir im laufenden Spiel mit einem NPC sprechen. Dieser befindet sich in Westmark, er macht das Klassenwechseln möglich.

Blöd nur, dass das zum aktuellen Standpunkt (Postlaunch im Juni 2022) noch nicht freigeschaltet wurde. Wir werden uns also noch ein Weilchen gedulden müssen, bis Blizzard dieses Feature endlich aktiviert.

Bis dahin müssen wir leider mit den vier anderen Slots vorliebnehmen, wenn wir eine neue Klasse ausprobieren möchten.

Wichtig: Die Anzahl des Klassenwechsels wird begrenzt sein und womöglich sogar an einen Rhythmus (wöchentlich oder monatlich) gebunden sein. Das hat Blizzard bereits bestätigt.

Außerdem wird es wohl die Möglichkeit geben, den aktuellen Charakter mit der neusten Klasse auszustatten. Wenn also in der Zukunft neue Klassen implementiert werden, könntet ihr die in der Thoerie mit eurem aktuellen Fortschritt spielen.

Wie findet ihr die Idee mit dem Klassenwechsel? Und würdet ihr für solch ein Feature zahlen oder wäre das zu viel des Guten? Schreibt es gerne in die Kommentare und diskutiert mit uns über das Thema!