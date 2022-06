CoD Modern Warfare 2: Trailer zur Kampagne veröffentlicht, Warzone 2 startet dieses Jahr

Activision und Infinity Ward arbeiten aktuell mit Call of Duty: Modern Warfare 2 an dem Nachfolger zu Call of Duty: Modern Warfare (2019). Nun haben die Verantwortlichen nicht nur den Releasetermin bestätigt, sondern zudem einen Trailer veröffentlicht, der die Einzelspieler-Kampagne offiziell enthüllt. In den fast zwei Minuten bekommen wir unter anderem verschiedene Sequenzen sowie Gameplay-Material zu sehen.

Außerdem sollen im Rahmen des Summer Game Fest 2022, das am heutigen Abend startet, weitere Präsentationen zu dem Titel stattfinden. Spieler*innen können mit weiteren, zusammenhängenden Gameplay-Szenen rechnen.

Hier seht ihr den offiziellen Enthüllungstrailer:

Call of Duty: Warzone 2 erscheint dieses Jahr

Zudem wurde bekannt gegeben, dass das neue Call of Duty: Warzone 2.0 später in diesem Jahr erscheinen wird. Dabei wird man sich einer einheitlichen Engine für das gesamte Franchise bedienen, beginnend mit Modern Warfare 2 und Warzone 2. Weiterhin heißt es, das Ricochet Anti Cheat am ersten Tag von Modern Warfare 2 und dem neuen Warzone 2 veröffentlicht wird.

„Call of Duty: Modern Warfare 2“ erscheint am 28. Oktober 2022 für PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S sowie den PC. Der Titel kann zudem ab sofort vorbestellt werden. Dabei habt ihr die Wahl zwischen der Standard Edition mit einem früheren Zugang zur offenen Beta, dem Cross-Gen-Paket mit einer generationsübergreifenden Version von Modern Warfare (ebenfalls früherer Zugang) und weiteren Inhalten, die noch bekannt gegeben werden sowie der Vault Edition.