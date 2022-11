Razer Gaming-Stuhl über 50% Rabatt am Black Friday bei Otto

Bei Otto startet der Black Friday schon früher! Ihr könnt vor dem eigentlichen Black Friday am 25. November 2022 auf preisgünstige Angebote vertrauen.

Das Onlineversandhaus hat sich überlegt, den Angebotstag zu erweitern. So müsst ihr euch nicht am eigentlichen Black Friday stressen und könnt schon jetzt vorab in Ruhe nachschauen, ob es etwas für euch dabei ist.

Razer Gaming-Stuhl im Angebot am Black Friday

Wow, das ist mal ein Preiskracher! Wenn ihr auf der Suche nach einem günstigen Gaming-Stuhl seid, solltet ihr euch den Razer Gaming-Stuhl Tarok Pro X ansehen.

Der Tarok Pro X ist ein echter Black Friday-Deal, denn er ist bei Otto einfach um 55 Prozent reduziert. Aus 329,99€ werden so schlappe 149,00€.

Und der Gaming-Stuhl von Razer bietet alles, was ein moderner Gaming-Stuhl benötigt. Wenig überraschend kommt die Sitzmöglichkeit in den notorischen Razer-Farben, also in Grün und Schwarz. Gefällt er euch?

Wie lange läuft der Black Friday bei Otto?

Der Black Friday findet in diesem Jahr am 25. November 2022 statt. Doch die Angebotsphase bei Otto beginnt am 15. November und endet am 28. November 2022.

Warum bei Otto kaufen?

Der Onlineshop von Otto bietet beim Shopping viele Annehmlichkeiten. So überzeugt das Unternehmen unter anderem mit einer begehrten 0%-Finanzierungszahlung. Ihr könnt euren Einkauf ganz entspannt in Raten abzahlen.

Außerdem machen viele Kunden von der 100-Tage-Zahlpause Gebrauch. Beides ist sogar in Kombination möglich, wodurch eure Finanzierung erst in 100 Tagen beginnt.

Neukundenrabatt bei Otto: Bedenkt zudem den Neukundengutschein, wenn ihr Otto-Neukunde seid. Bei einem Einkauf ab 30 Euro gibt es aktuell einen Gutschein über 10 Euro Rabatt.

Außerdem gibt es bei Otto eine 30-tägige Rückgabegarantie, Gratis-Rücksendung und eine 24-Stunden-Beratung über E-Mail, Telefon, SMS oder Live-Chat. Hier geht es zum Kundenservice.