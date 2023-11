Apple AirPods am Black Friday, lohnt es sich?

Der Black Friday ist der Tag im Jahr, an dem es sich ausnahmsweise einmal wirklich lohnt, etwas tiefer in die Tasche zu greifen. Denn sind wir mal ehrlich? Wir würden uns die Produkte eh zu einem anderen Zeitpunkt und zu überteuerten Preisen kaufen.

Deshalb lohnt es sich immer, ein wenig mit den eigenen Produktwünschen zu warten und lieber am Black Friday zuzugreifen. Zumal sowieso fast alle Produkte von allen Marken reduziert sind.

Ok, ganz so einfach ist es dann doch nicht. Aber bei den großen Unternehmen wie zum Beispiel Apple kannst du dir sicher sein, dass es preisreduzierten Angebote gibt.

Apple Earpods am Black Friday kaufen!

So sind zum Beispiel die Apple AirPods günstiger zu haben. Schau dir hier die Angebote zu der 2. Generation (2019) und 3. Generation (2022) der AirPods an:

Wie immer gilt, dass die Apple AirPods der 2. Generation günstiger zu haben sind. Es handelt sich hierbei um ein älteres Modell, das aber nicht zwangsweise schlechter sein muss.

Wenn euch also die AirPods der 2. Gen ausreichen, könnt ihr hier nochmal bares Geld on topp sparen.

Apple-Produkte am Black Friday

Falls ihr euch fragt, welche Apple-Produkte noch so am Black Friday günstiger zu haben sind, dann werft einen Blick in die nachfolgende Zusammenfassung. Es gibt unter anderem das Auslaufmodell iPhone 14 am Black Friday günstiger:

Apple iPhone 14 Plus 256GB Smartphone mit -23% Rabatt

Der Preisrabatt am Black Friday auf das iPhone 14 gilt übrigens auf alle Farben. Das Modell verfügt über den erhöhten Speicher von 256 GB und insgesamt gibt es nur wenige Abstriche im Vergleich zum iPhone 15. Es ist eine Überlegung wert.

© Apple

Werft einen Blick in unseren Bericht zum iPhone 15, damit ihr es für euch besser einschätzen könnt, ob sich das aktuelle Modell lohnt oder nicht.

Obendrein gibt es das MacBook Air mit dem Apple M1 Chip! Das Notebook ist jetzt ebenfalls günstiger und das sogar um rund 300 Euro. Hier lohnt sich das Angebot wirklich, vor allem wegen dem neuen M1-Chip, der es auf den Kasten hat.

Apple MacBook Air mit Apple M1 Chip mit -25% Rabatt

Wie lange geht der Black Friday bei Otto?

Der Black Friday findet in diesem Jahr am 24. November 2023 statt. Doch die Angebotsphase bei Otto läuft vom 13. November bis zum 26. November 2023. Hier noch mal die Daten im Überblick:

Black Friday-Sale: Start am 13. November 2023

Black Friday bei Otto: Großer Black Friday am 24. November 2023

Black Friday-Sale: Ende am 26. November 2023

Warum bei Otto kaufen?

Der Onlineshop von Otto bietet beim Shopping einige Annehmlichkeiten. So überzeugt das Unternehmen unter anderem mit einer Finanzierungszahlung. Ihr könnt euren Einkauf am Black Friday ganz entspannt in Raten abzahlen.

Außerdem machen viele Kund*innen von der 100-Tage-Zahlpause Gebrauch. Beides ist sogar in Kombination möglich, wodurch eure Finanzierung erst in 100 Tagen beginnt.

Neukundenrabatt bei Otto: Bedenkt zudem den Neukundengutschein, wenn ihr Otto-Neukunde seid. Bei einem Einkauf ab 30 Euro gibt es nämlich 10 Euro Rabatt.

Außerdem gibt es bei Otto eine 30-tägige Rückgabegarantie, Gratis-Rücksendung und eine 24-Stunden-Beratung, via E-Mail, Telefon, SMS oder sogar Live-Chat.