Razer stellt ersten „echten“ Gaming-Schreibtisch vor

Razer präsentiert im Rahmen der CES 2022 Project Sophia: Dabei handelt es sich um ein Design-Konzept, das laut Aussage von Razer den ersten richtigen Gaming-Tisch darstellt. Der Schreibtisch soll komplett anpassbar und modular sein, verfügt über einen integrierten Bildschirm sowie PC und allerlei andere Gimmicks. Selbstverständlich existiert auch der passende Stuhl dazu.

Razers Project Sophia soll der erste richtige Gaming-Tisch werden

Razer hat auf der CES 2022 Project Sophia vorgestellt. Das futuristisch anmutende Gerät könnte tatsächlich direkt aus einem Science-Fiction-Film stammen und dort als Kommandozentrale dienen. Sollte der Gaming-Schreibtisch jemals wirklich in Serie gehen, könnte er in Zukunft vielleicht auch euer Spiel- oder Arbeitszimmer erhellen. Wer will, kann den eigenen Schreibtisch dank Razer Chroma RGB in allen Farben des Regenbogens erstrahlen lassen.

So funktioniert’s: Der Gaming-Tisch von Razer soll dieser Bezeichnung gerecht werden und über einen komplett eingebauten PC mit neuester Intel-CPU und Nvidia-Grafikkarte verfügen. Der Computer befindet sich allerdings in einem kleinen Gehäuse untergebracht, der von unten magnetisch am gläsernen Tisch befestigt werden kann.

Hier könnt ihr euch das Razer-Video zum Desktop-Konzept ansehen:

Arbeit und Vergnügen vereint: Der Tisch selbst bietet außerdem auch noch einen massiven OLED-Bildschirm, der in 65 Zoll daherkommt und fest am Tisch angebracht ist. Die Tischplatte selbst soll komplett modular bestückt werden können, so dass Arbeits-, Streaming- oder zusätzliches Spiele-Equipment einfach hinzugefügt und per Touchscreen bedient werden kann.

Der passende Stuhl dazu: Razer kleckert nicht, sondern klotzt und will dementsprechend auch noch einen passend futuristischen Stuhl an den Start bringen. Der nennt sich Razer Enki Pro HyperSense und spricht vor allem Fans von Force Feedback an. Über 2.200 Spiele sollen direkt unterstützt werden und euch durch den Stuhl die Action am eigenen Leib spüren lassen.

Wie findet ihr den Schreibtisch? Würdet ihr so einen nutzen wollen und wenn ja, wie? Schreibt es uns in die Kommentare.