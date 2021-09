Razer stellt neue Razer Huntsman V2 als schnellste Tastatur der Welt vor

Razer hat die neusten Versionen der Razer Huntsman V2 vorgestellt, die es natürlich noch einmal viel besser machen möchten als ihre Vorgänger. Besonderes Highlight ist hierbei die Geschwindigkeit der Gaming-Tastaturen, denn die Eingabelatenz soll bei „nahezu Null“ liegen.

Die neue Razer Huntsman V2

Die Huntsman-Reihe ist besonders beliebt unter den mechanischen Tastaturen, also ist es kaum verwunderlich, dass der Peripherie-Experte ein Upgrade vorstellt: die Huntsman V2 und die kompaktere V2 Tenkeyless. Letztere unterscheidet sich lediglich darin, dass ihr der Nummernblock, das Lautstärkerad und die Mediensteuerung fehlt.

Die nahezu nicht vorhandene Latenz beider Tastatur-Modelle soll durch die Abfragerate von 8.000 Hz gewährleistet werden. Das bedeutet: Tastendrücke können theoretisch achtmal schneller erkannt werden als bei anderen Huntsman-Tastaturen. Demnach sollen sich die neuen V2-Tastaturen noch reaktionsschneller anfühlen. Dafür arbeiten die optischen Schalter außerdem mit einem Infrarotlichtstrahl, der direkt erkennt, wenn die Taste gedrückt wurde.

Release: Beide V2-Modelle sind ab sofort erhältlich.

Eigenschaften der Huntsman V2

Preis: 199,99 €

Unter den Upgrades sind nicht nur Features, die die schnellste und fortschrittlichste Gaming-Tastatur der Welt kreieren, sondern außerdem neu integrierte Mittel zur Geräuschreduzierung wie die Silikon-Schalldämpfer, um das Klacken der Tasten während des Gebrauchs zu reduzieren.

Optische Schalter

Lebensdauer von 100 Millionen Tastenanschlägen

HyperPolling-Technologie mit bis zu echten 8000 Hz Abfragerate

Multifunktionales digitales Zifferblatt mit 4 Medientasten

Razer Chroma™ RGB anpassbare Hintergrundbeleuchtung mit 16,8 Millionen Farboptionen

Doubleshot PBT-Tastenkappen

Handballenauflage aus Kunstleder

Hybrider Onboard-Speicher – bis zu 5 Keybinding-Profile

Voll programmierbare Tasten mit On-the-Fly-Makroaufnahme

N-Key-Rollover mit Anti-Ghosting

Spielmodus-Option

Geflochtenes Glasfaserkabel

Deckplatte aus Aluminium matt

© Razer

Eigenschaften der Huntsman V2 Tenkeyless

Die Tenkeyless-Tastatur ist schlanker und leichter als die Fullsize-Huntsman V2. Sie beinhaltet die selben Upgrades wie ihr großer Bruder, verzichtet jedoch Nummernblock und Medientasten, um leichter transportierbar zu sein. Außerdem besitzt sie ein abnehmbares USB-C-Kabel, um leichter mitgenommen werden zu können.

Optische Schalter von Razer™100 Millionen Tastendruck Lebensdauer

HyperPolling-Technologie mit bis zu echten 8000 Hz Abfragerate

Rzer Chroma™ RGB anpassbare Hintergrundbeleuchtung mit 16,8 Millionen Farboptionen

Doubleshot PBT-Tastenkappen

Handballenauflage aus Kunstleder

Hybrider Onboard-Speicher – bis zu 5 Keybinding-Profile

Voll programmierbare Tasten mit On-the-Fly-Makroaufnahme

N-Key-Rollover mit Anti-Ghosting

Spielmodus-Option

Abnehmbares, geflochtenes USB-C-Glasfaserkabel

Deckplatte aus Aluminium matt

© Razer

Die Nachfolger der Huntsman V2 Analog

Damit fügen sich die beiden neuen Modelle in die Ahnenreihe der Huntsman-Tastaturen ein, die in diesem Jahr bereits von der Razer Huntsman V2 fortgesetzt wurde. Die Tastatur besitzt analoge Schalter, die es ermöglicht zwei Befehle auf ein einzigen Tastendruck zu binden, um dann einzustellen, wie stark die Taste gedrückt werden muss, um einen Tastendruck zu registrieren – fast wie bei einem Controller-Trigger. Unseren Test dazu lest ihr hier:

Razer Huntsman V2 Analog: Die Tastatur für Menschen, die Tastaturen lieben – Test