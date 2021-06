Ratchet & Clank: Rift Apart – Diese Cheats und Boni schaltet ihr mit Gold-Bolts frei (Guide)

Riesige Köpfe, vergoldete Waffen sowie unendlich Munition und Leben? Diese Cheats könnt ihr in Ratchet & Clank: Rift Apart freischalten. Und es gibt noch mehr Boni! Alles, was ihr dafür tun müsst: Genügend Gold-Bolts sammeln.

In diesem Guide zeigen wir euch alle freischaltbaren Cheats und Boni in „Ratchet & Clank: Rift Apart“, die ihr mit Gold-Bolts bekommt.

Die Fundorte aller Gold-Bolts

Insgesamt gibt es 25 Gold-Bolts in „Ratchet & Clank: Rift Apart“ zu finden. Mitunter sind sie sogar ziemlich clever versteckt. Im verlinkten Guide seht ihr die Fundorte aller Gold-Bolts:

Ratchet & Clank: Rift Apart – Die Fundorte aller 25 Gold-Bolts (Lösung)

Jeder Gold-Bolt schaltet ein neues Extra frei: Mit jedem gesammelten Gold-Bolt erhaltet ihr Zugriff auf einen weiteren Cheat oder Bonus in der Liste. Das geht chronologisch vonstatten. Ihr müsst also alle 25 Gold-Bolts gefunden haben, um die Waffen zu vergolden. Es lohnt sich, nach jedem gesammelten Gold-Bolt nachzusehen, was ihr Neues an Extras freigeschaltet habt.

© Sony Interactive Entertainment

Diese Cheats und Boni sind freischaltbar

Schlüssel-Designs: Rebell, QForce, Ödland, Kaugummi, Gold

Rebell, QForce, Ödland, Kaugummi, Gold Bolt-Ersatz: Kugeln, Rubine, Overcharge, Münzen

Kugeln, Rubine, Overcharge, Münzen Verbesserte Galerie: Neue Charaktere in der Galerie

Neue Charaktere in der Galerie Hammer-Designs: Rebell, QForce, Ödland, Kaugummi, Gold

Rebell, QForce, Ödland, Kaugummi, Gold Fotomodus-Paket 1: Neue Sticker und Rahmen für den Fotomodus

Neue Sticker und Rahmen für den Fotomodus RPG: Schadensziffern fliegen vom Gegner weg, wenn du ihn triffst

Schadensziffern fliegen vom Gegner weg, wenn du ihn triffst Schiff-Designs-Paket 1: Rebell, Galaktischer Schutztrupp

Rebell, Galaktischer Schutztrupp Rendering-Modi-Paket 1: Noir, Sepia, Mars, Heimvideo

Noir, Sepia, Mars, Heimvideo Musik-Paket 1: Zusätzliche Musik für die Jukebox im Zurkie’s

Zusätzliche Musik für die Jukebox im Zurkie’s Fotomodus-Paket 2: Noch mehr Sticker und Rahmen für den Fotomodus

Noch mehr Sticker und Rahmen für den Fotomodus Kopfgröße: Winzig, Groß

Winzig, Groß Schlüsselwechsel-Paket 1: Halsabschneiderschwert, Halsabschneiderhammer, Piratenschwert, Schwertfisch, Schlüssel

Halsabschneiderschwert, Halsabschneiderhammer, Piratenschwert, Schwertfisch, Schlüssel Hammerwechsel-Paket 1: Halsabschneiderschwert, Halsabschneiderhammer, Piratenschwert, Schwertfisch, Schlüssel

Halsabschneiderschwert, Halsabschneiderhammer, Piratenschwert, Schwertfisch, Schlüssel Homerun-Schläger: Schlage Gegner aus dem Stadion, wenn du sie mit einer Nahkampfwaffe besiegst

Schlage Gegner aus dem Stadion, wenn du sie mit einer Nahkampfwaffe besiegst Konfetti-Hirne: Wenn du die Schwachstelle eines Gegners triffst, platzt jede Menge Konfetti heraus

Wenn du die Schwachstelle eines Gegners triffst, platzt jede Menge Konfetti heraus Fotomodus-Paket 3: Mehr Sticker und Fotorahmen

Mehr Sticker und Fotorahmen Musik-Paket 2: Noch mehr Musik für die Jukebox im Zurkie’s

Noch mehr Musik für die Jukebox im Zurkie’s Rendering-Modi-Paket 2: Zeitungsdruck, Filmisch, Retro

Zeitungsdruck, Filmisch, Retro Spiegel-Modus: Kremple die Welt horizontal um. Links ist rechts und rechts ist links!

Kremple die Welt horizontal um. Links ist rechts und rechts ist links! Schlüsselwechsel-Paket 2: Ratchets Schlüssel, Rivets Hammer, Schaufel, Besen, Spitzhacke, Schädelschwert

Ratchets Schlüssel, Rivets Hammer, Schaufel, Besen, Spitzhacke, Schädelschwert Hammerwechsel-Paket 2: Ratchets Schlüssel, Rivets Hammer, Schaufel, Besen, Spitzhacke, Schädelschwert

Ratchets Schlüssel, Rivets Hammer, Schaufel, Besen, Spitzhacke, Schädelschwert Schiff-Designs 2: Kaugummi, Ödland

Kaugummi, Ödland Unbegrenzte Energie

Unbegrenzte Munition

Goldwaffen

© Sony Interactive Entertainment