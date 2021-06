Ihr seid auf der Suche nach den Gold-Bolts in Ratchet & Clank: Rift Apart? Dann seid ihr hier genau richtig! Dieser Guide zeigt euch die Fundorte aller 25 Gold-Bolts im PS5-Abenteuer.

Guide: Die Fundorte aller Gold-Bolts in Ratchet & Clank: Rift Apart

Corson V (3 Bolts)

Gold-Bolt #1

Nachdem ihr die erste Hauptmission in Nefarious City abgeschlossen habt, steht euch die Nebenaufgabe „Finde den Widerstands-Spionbot“ zur Verfügung. Begebt euch dafür zur Fabrik auf der westlichen Seite der Stadt. Im Inneren der Fertigungsräume müsst ihr auf eine der großen Kisten auf das Fließband springen, um zum Wandsprung-Schacht zu gelangen. Befördert euch mit Wandsprüngen nach oben und ihr entdeckt ein weiteres Fließband mit Kisten und auch schon den Gold-Bolt. Gelangt also über das obere Fließband und der erste Gold-Bolt gehört euch.

© Sony Interactive Entertainment

© Sony Interactive Entertainment

Gold-Bolt #2

Sobald ihr die Fähigkeit erworben habt, Wandläufe auszuführen, könnt ihr euch den zweiten Gold-Bolt in Nefarious City schnappen. Begebt euch vom Schiff-Landeplatz aus einfach nur nach Osten und überquert die Schlucht mit einem Wandlauf. Auf der anderen Seite wartet auch schon der Gold-Bolt.

© Sony Interactive Entertainment

© Sony Interactive Entertainment

Gold-Bolt #3

Lauft durch Nefarious‘ Nachtclub und begebt euch zum Platz mit den Leuchtenden Bäumen, an dem ihr gegen eine Gruppe Gegner kämpfen müsst. Ihr könnt in der Ecke durch eine Gasse gehen, die euch zu einem Vorsprung bringt, an dem Autos entlang fliegen (siehe Pfeil auf der Karte). Auf einem weiteren, entfernten Vorsprung seht ihr einen Dimensionsriss. Zieht euch dorthin und ihr steht direkt vor dem Gold-Bolt.

© Sony Interactive Entertainment

© Sony Interactive Entertainment

Ratchet & Clank: Rift Apart – Alle 10 Spionbots mitsamt Fundort – Lösung

Sargasso (3 Bolts)

Gold Bolt #1

Diesen Gold-Bolt könnt ihr direkt nach dem ersten Dimensionsanomalie-Rätsel mit Clank bekommen. Lauft mit Rivet hinter das große Gebäude, wo das Dimensionsrätsel war bzw. wo der Landeplatz ist. Ihr seht auf einer felsigen Insel einen Dimensionsriss, an den ihr euch direkt zum Gold-Bolt ziehen könnt.

© Sony Interactive Entertainment

© Sony Interactive Entertainment

Gold-Bolt #2

Dieser Gold-Bolt befindet sich ziemlich zentral der Karte, und zwar hinter einem großen Tank mit grüner Flüssigkeit auf einer orangenen Plattform. Sie befindet sich direkt neben einem Trudi-Landeplatz, wahlweise könnt ihr also einfach hinfliegen, nachdem ihr die Hauptmission auf Sargasso einmal abgeschlossen habt.

© Sony Interactive Entertainment

© Sony Interactive Entertainment

Gold-Bolt #3

Den letzten Gold-Bolt von Sargasso könnt ihr erst bekommen, wenn ihr die Hauptmission auf dem Planeten einmal abgeschlossen habt. Anschließend wird die Nebenaufgabe verfügbar, in der Mort euch bittet, Zurpsteine für Trudi zu besorgen. Sobald ihr auf Trudis Rücken steigen und mit ihr über den Planeten fliegen könnt, steuert auf die Bergformation zu, die sich zentral der Karte befindet. Der Gold-Bolt schwebt in einem großen Metallring, durch den ihr nur durchfliegen müsst.

© Sony Interactive Entertainment

© Sony Interactive Entertainment

Scarstu-Trümmerfeld/Zurkie`s (3 Bolts)

Gold-Bolt #1

Geht zum Zurkie’s und meldet euch für die Arena an. Den ersten Gold-Bolt gibt es im Bronze-Pokal. Absolviert dafür die Herausforderung: „Ratzfatz-Käferrennen – Zeitrennen: Absolviere die Flitzkäfer-Strecke! Schnell!“

© Sony Interactive Entertainment

Gold-Bolt #2

Absolviert in der Arena vom Zurkie’s die folgende Herausforderung im Silber-Pokal: „Schädlingsbekämpfung: Besiege 50 Schädlinge, bevor das Giftgas dich erledigt.“

© Sony Interactive Entertainment

Gold-Bolt #3

Dieser Gold-Bolt ist direkt bei der zentralen Landeplattform. Ihr seht ihn nicht? Nun, er schwebt schließlich unter der Plattform. Ihr werdet nicht drumherum kommen, euch von der Kante fallen zu lassen und den Gold-Bolt mit einem Phantomsprint zu erhaschen.

© Sony Interactive Entertainment

© Sony Interactive Entertainment

Ratchet & Clank: Rift Apart – Die komplette Trophäenliste – Alle Erfolge für die Platin-Trophy

Savali (3 Bolts)

Gold-Bolt #1

Ihr könnt den Bolt zwar südwestlich vom zentralen Außenposten auf einem Felsen schweben sehen, um dort hinzukommen, müsst ihr aber einen großen Umweg nehmen. Begebt euch zur Schlucht im Norden der Karte zum großen Baum mit den roten Blättern (siehe Pfeil auf der Karte). Von dort startet eine Strecke mit drei grünen Bodenschaltern, über die ihr schnellstmöglich rüberflitzen müsst. Fahrt die Strecke also mit den Hoverstiefeln ab, die Richtung Südosten führt. Hab ihr alle Schalter aktiviert, könnt ihr ein Dimensionstor öffnen, der euch direkt zum Gold-Bolt bringt.

© Sony Interactive Entertainment

© Sony Interactive Entertainment