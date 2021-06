Rainbow Six Extraction kaufen – Jetzt vorbestellen: Standard & Deluxe Edition

Ab sofort könnt ihr den Koop-Shooter Rainbow Six Extraction aus dem Hause Ubisoft in verschiedenen Editionen vorbestellen. Wir zeigen euch, welche verschiedenen Versionen es gibt, wo ihr das Spiel kaufen könnt und welche Boni Vorbesteller erhalten.

Rainbow Six Extraction: Welche Versionen gibt es?

Sonderlich kompliziert ist es bei „Rainbow Six Extraction“ nicht, die verschiedenen Editionen zu überblicken. Schließlich kann der Ubisoft-Titel lediglich in der Standard Edition oder der etwas teureren Deluxe Edition erworben werden. Die Deluxe Edition enthält neben der Vollversion des Spiels außerdem kosmetische Gegenstände, EP-Boosts für spätere Events sowie 10 Prozent Rabatt im Ingame-Shop.

Bonus: Spielt Rainbow Six Siege und „Rainbow Six Extraction“, um in Siege sofort die 18 Operator aus Extraction sowie in beiden Spielen das Dekopaket United Front freizuschalten.

Die genauen Inhalte der verschiedenen Versionen haben wir euch im Folgenden aufgelistet:

Rainbow Six Extraction Standard Edition kaufen

Die Standard Edition zu „Rainbow Six Extraction“ umfasst das Spiel an sich und kostet 59,99 Euro für PC bzw. 69,99 Euro für Konsolen. Vorbesteller erhalten zudem einen Preorder-Bonus, der aus digitalen Inhalten in Form des Orbitaler Zerfall-Packs besteht. Dieses besteht aus der Orion-Uniform (exklusiv für Finka und Lion), dem universellen Vaporisiert-Waffen-Design sowie dem Bruchlandung-Talisman.

Diese Inhalte bekommt ihr in der Standard Edition:

Das Spiel für die jeweilige Plattform

Preorder-Bonus: Orbitaler Zerfall-Pack bestehend aus: Talisman Uniform Waffendesign



Exklusiv bei Amazon: Obscura-Pack: universelle Waffen-Designs & Talismane



Rainbow Six Extraction Deluxe Edition kaufen

Die Deluxe Edition zu „Rainbow Six Extraction“ kostet 79,99 Euro bzw. 89,99 Euro. Diese Inhalte erhaltet ihr:

Inhalte der Retail-Fassung:

Das Spiel für die jeweilige Plattform (in physischer Form)

(in physischer Form) Six Collection Vinyl-Figur (Größe: 10 cm), inspiriert durch Operator Lion aus „Rainbow Six Extraction“ (nur solange der Vorrat reicht)

Inhalte der digitalen Fassung:

Das Spiel für die jeweilige Plattform (digital)

(digital) React-Kampfauftrag-Pack

Deluxe-Pack Obscura-Pack: universelle Waffen-Designs & Talismane



© Ubisoft

„Rainbow Six Extraction“ wird am 16. September 2021 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und den PC.

Über Rainbow Six Extraction

Die Elite-Operator von Rainbow Six kämpfen gegen einen neuen Feind: die tödlichen Archaeen. Ihr bildet mit weiteren Spieler*innen ein Team, um die gefährliche Zone einzudämmen. Gegen diese tödliche Bedrohung sind Wissen, Teamwork und Taktik eure besten Waffen. Verbündet euch, um gegen diesen unbekannten Feind alles zu riskieren.

