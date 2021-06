Elden Ring kaufen: Hier ist die Preorder bereits möglich – Jetzt vorbestellen

Elden Ring kann inzwischen vorbestellt werden. Wir zeigen euch, bei welchen Händlern die Preorder des neuen Souls-like-Rollenspiel von FromSoftware freigeschalten wurde und für welche Plattformen der vorzeitige Kauf von „Elden Ring“ möglich ist.

Preorder: Elden Ring noch vor Release kaufen

Bislang existiert lediglich die Standard-Edition von „Elden Ring“. Ob noch weitere möglicherweise limitierte Versionen des Games folgen werden, ist noch nicht bekannt.

Vorteile der Preorder: Durch eine Vorbestellung wird euch das Spiel nicht nur pünktlich zum Release nach Hause geliefert, sondern auch eine Preisgarantie festgelegt. Sollte sich an den Kosten für „Elden Ring“ bis zur Veröffentlichung am 21. Januar 2022 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S also noch einmal etwas ändern, bezahlt ihr trotzdem nur den Preis, der zur Preorder galt.

Bislang steht der Vorverkauf von „Elden Ring“ nur bei MediaMarkt und Saturn zur Verfügung. Amazon führt bislang lediglich die US-amerikanische Version des Spiels, für die ihr einen immens teuren Versand nach Deutschland zahlen müsstet. Sollten weitere Shops den Kauf des Games hierzulande ermöglichen, updaten wir diese News allerdings.

MediaMarkt

Saturn

Worum geht es in Elden Ring?

Das neue Dark-Fantasy-Spiel der Macher von Games wie Dark Souls, Bloodborne oder Demon’s Souls entsteht in Zusammenarbeit mit Game of Thrones-Macher George R.R. Martin. Martin trägt hierbei die Hintergrundgeschichte zum Spiel bei. Game-Designer Hidetaka Miyazaki wird dagegen seine „Dark Souls“-Erfahrungen einfließen lassen.

Spielende werden hierbei keinen festgelegten Protagonisten spielen, sondern einen eigenen Charakter erschaffen, mit dem eine offene Welt, die von düsteren Dungeons durchzogen ist, reitend und kämpfend erkundet werden kann.

