PS5-Speicherplatz effizient nutzen: So geht’s!

Wie wir nun wissen, ist der Speicherplatz der PS5 vorerst recht begrenzt. Von den 825 GB der ultraschnellen SSD, sind nur 667 GB frei nutzbar. Ein 200 GB großes Call of Duty Black Ops: Cold War macht sich damit schon mal ordentlich breit und verschluckt schon beinahe ein Drittel eures freien Platzes.

Wer sich also nicht sofort eine externe Speichermöglichkeit besorgen oder auf die interne Erweiterung warten möchte, muss etwas bedachter mit der vorhandenen Kapazitäten haushalten. Wir geben euch einige Tipps zum Platzsparen.

PS5: So holt ihr das Maximum an Speicherplatz raus

Aktuell können PS5-Spiele nicht auf einen externen Speicher ausgelagert werden, lediglich abwärtskompatible PS4-Games können bislang auf eine zusätzliche Festplatte verschoben und auf der Next-Gen-Konsole gezockt werden. Ebenso wenig kann zum Launch der interne SSD-Speicher der PlayStation 5 vergrößert werden, erst später soll dies möglich sein.

Wie können wir den Speicherplatz der PS5 bis zur Möglichkeit der externen und internen Speicherweiterung also bestens optimieren?

1. Prioritäten setzen

Es ist ein recht simpler Tipp, aber einer der logischsten. Überlegt euch genau, welches Game ihr wirklich zeitnah zocken möchtet. Selten spielt man mehrere große Titel auf einmal. Wählt zu Beginn also klug aus, welches Spiel ihr auf eurer PlayStation 5 tatsächlich spielen möchtet.

2. Vorsicht beim Herunterladen

Der Großteil der bisherigen Games sind sowohl auf PlayStation 4 als auch der PS5 spielbar und werden nach dem Kauf gleichermaßen in eurer Bibliothek hinterlegt. Das plattformübergreifende Zocken kann jedoch auch seine Tücken haben, gerade wenn es ums Sparen von Speicher geht. Ist ein Spiel nämlich für beide Konsolen verfügbar, kann man schnell auf die Option Alle herunterladen klicken und die PS5 mit zwei Versionen des selben Spiels zuballern. Ohnehin solltet ihr darauf achten stets die Next-Gen-Version herunterzuladen. Denn aktuell installiert die Konsole standardmäßig noch die weniger leistungsstarke PS4-Variante.

3. Automatische Updates deaktivieren

Läuft euer Spiel halbwegs rund und wird nicht von endlosen Bugs und Abstürzen geplagt, könnt ihr möglicherweise eine Weile auf Updates verzichten. Vor allem bei Spielen, die ihr gerade sowieso nicht aktiv zockt. Damit das nicht automatisiert geschieht, könnt ihr die Funktion in den Systemeinstellungen deaktivieren und verhindern, dass eure SSD bei bestehender Onlineverbindung mit Updates zugeladen wird.

So deaktiviert ihr auf der PlayStation 5 die automatischen Update-Downloads. © Sony

4. Trophäenclips deaktivieren

Dass auf der PlayStation 5 im glorreichen Moment der errungenen Trophäe nicht nur mehr Screenshots gemacht werden, sondern auch ganze Clips erstellt werden können, ist grundsätzlich ein cooles Features. Allerdings nimmt die Funktion auch entsprechend Speicherplatz in eurem Medienordner ein, immerhin wird dabei stets ein hochaufgelöstes Video aufgenommen. Zum Glück könnt ihr die Trophy-Clips deaktivieren.

Die automatischen Trophy-Clips könnt ihr ebenfalls ausschalten, um Platz zu sparen. © Sony

5. Behaltet eure Medienbibliothek im Auge

Ohnehin lohnt es sich den Ordner im Auge zu behalten, der all eure Clips und Foto-Schätze beherbergt. Immerhin verleiten einige hübsche Games gut und gerne mal zum ausführlichen Screenshot-Spam, dass die Share-Taste nur so glüht. Eventuell ist dabei nicht jeder Schnappschuss wert, aufbewahrt zu werden, sortiert euren Medienordner also regelmäßig aus oder kopiert die Daten einfach auf ein externes Speichergerät.

6. Abwärtskompatible Spiele extern spielen

Solltet ihr vorerst auf die krassen Next-Gen-Games verzichten können und euch mit den abwärtskompatiblen PS4-Spielen auf der PS5 zufrieden geben, könnt ihr sie auch auf eine externe Festplatte laden und dort spielen. Dafür schließt ihr euer separates Speichermedium einfach über den USB-Anschluss an die PlayStation 5 an und könnt drauflosspielen, ohne eure interne SSD vollzustopfen. Mit PS5-Games ist das noch nicht möglich.

