Noch immer wissen wir nicht, wie die finale PlayStation 5 aussehen wird. Viele vermuten, dass sie eine V-Form im finalen Design behält, da diesbezüglich vor einiger Zeit ein kleines Icon auf der offiziellen PlayStation-Seite in Japan vorzufinden war. Und dennoch wissen wir bis heute nicht, ob das Design schlussendlich dem Devkit ähneln wird oder die Optik ganz andere Wege geht.

In jedem Fall ist die lebendige Community der PlayStation-Familie Feuer und Flamme, was das PS5-Aussehen angeht. Sie gehen sogar so weit, dass sie eigene Ideen in aufwendig ausgearbeiteten Designs mit der Welt teilen.

Dieses PS5-Konzept würden wir kaufen!

Ein solches PS5-Konzept wurde nun vom Redditor ruddi2020 entworfen und visuell in Szene gesetzt. Doch im Gegensatz zu den vielen exotischen Designrichtungen entschied sich Ruddi für ein vollkommen schlichtes Aussehen. Das Design wird als minimalistisch und modern beschrieben, während die grundlegende Form einem normalen Rechteck ähnelt und keine V-Form enthält.

Auffällig bei Ruddis Design sind jedoch die runden Kanten. Die schlichte Oberseite erinnert ein wenig an das Aussehen der klassichen PlayStation (PS One). Wahrscheinlich nicht zuletzt durch die Platzierung des PlayStation-Icons in der Mitte und dem Kreis, der das Logo einspannt. Der blaue Lichtstreifen an der Vorderseite rundet das Ganze ab.

Der Reddit-User hat sogar an die Lüfter gedacht, die an den Seiten entsprechende Öffnungen haben, durch die die Luft geblasen werden kann. In Hinsicht auf den DualShock 5 gibt er an, dass dieser im Idealfall kabellos geladen werden könnte. In seinem Design passiert dies, wenn man den Controller auf den runden Kreis legt.

© Reddit: ruddi2020

In jedem Fall sprechen die Bilder für sich. Unserer Meinung nach ist dies ein wirklich bemerkenswertes Design-Konzept der PS5, das sicherlich bei vielen Kunden Anklang finden könnte.

Zum Glück müssen wir uns nicht mehr allzu lang bis zur finalen Enthüllung der PlayStation 5 gedulden, denn schon in diesem Winter soll die Next-Gen-Konsole immerhin den Markt erreichen. Bis dahin sind wir gespannt, was ihr von dem Konzept haltet. Schreibt es gerne in die Kommentare und teilt eure Ansicht mit uns!