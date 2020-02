Ende 2020 erscheint die PlayStation 5 und läutet eine ganz neue Konsolen-Generation bei Sony ein. Doch welche Games erwarten uns? Wir informieren euch darüber, welche ersten Launch-Titel bereits offiziell angekündigt sind und welche Games wir darüber hinaus für die PS5 erwarten.

Die neue Konsolengeneration rückt immer näher. Auf Seiten von Sony steht in diesem Jahr der Start der PlayStation 5 an. Das kommende Konsolenflaggschiff des japanischen Publishers ist mit einer schnellen SSD ausgestattet, was die Ladezeiten minimieren soll. Zudem sind eine aktuelle AMD-CPU der Ryzen-Serie, Abwärtskompatibilität, 8K-Auflösung und Raytracing angekündigt. Doch am wichtigsten sind natürlich die Games. Welche PS5-Releases bereits bekannt oder aber sehr wahrscheinlich sind, erfahrt ihr hier.

Welche Games kommen für die PS5?

Bereits für PS5 offiziell bestätigt.

Dying Light 2

Das Zombie-Open-World-Game ist als Cross-Gen-Release geplant. Vor Kurzem wurde es erst verschoben, daher ist ein Release-Zeitraum (wieder) unbekannt.

Godfall

Der Koop-Loot-Slasher ist der erste Titel, der explizit für den Launch-Zeitraum der PS5 angekündigt wurde. Das Game soll die technischen Vorzüge der Konsole präsentieren und Gebrauch vom haptischen Feedback des Controllers machen.

Gods & Monsters

Ubisoft kündigte mehrere ihrer kommenden Spiele als Cross-Gen-Release an. God & Monsters erinnert an Zelda: Breath of the Wild, verfrachtet die Spieler aber in die griechische Mythologie. Wann der Release für die PS5 und Xbox Series X erfolgt, ist nicht bekannt. Für die aktuellen Konsolen erscheint das Spiel wohl 2020.

Rainbow Six: Quarantine

Der Taktik-Shooter gehört ebenfalls zu Ubisofts Cross-Gen-Releases. Es handelt sich um ein Spin-off, bei dem ihr gegen Infizierte vorgeht. Der Release-Zeitraum für PS5 und Xbox Series X ist noch unbekannt. Für PS4, Xbox One und PC erscheint das Spiel wohl 2020.

Watch Dogs: Legion

Ubisofts dritter und bislang letzter angekündigter Cross-Gen-Release. Im Hacker-Action-Adventure seid ihr diesmal in einem zukünftigen London unterwegs und könnt die Kontrolle über jeden NPC erlangen.

The Lord of the Rings: Gollum

Es wurde bestätigt, dass The Lord of the Rings: Gollum für die Next-Gen-Konsolen erscheinen wird. Die Handlung des Stealth-Action-Games dreht sich um Gollum und spielt noch vor „Der Herr der Ringe: Die Gefährten“. Ein Release wird erst 2021 erwartet.

Neues Bluepoint-Projekt

Es ist bislang absolut geheim, woran Bluepoint Games gerade arbeitet, aber es wird für die PS5 erscheinen. Das Studio ist verantwortlich für zahlreiche Remakes und Remaster wie Shadow of the Colossus und Uncharted: The Nathan Drake Collection. Ein Release in diesem Jahr ist recht wahrscheinlich.

Noch nicht bestätigt, aber erwarten wir mit großer Bestimmtheit für PS5.

Final Fantasy 7 Remake

Der erste Part des Remakes von Final Fantasy VII erscheint für die PS4. Bis der nächste Part fertig ist, steht die PS5 in den Händlerregalen. Laut Square Enix wurde Part 1 so entwickelt, dass beide Konsolengenerationen unterstützt werden. Demnach ist ein Cross-Gen-Release denkbar. Vermutlich werden alle Parts des Remakes auch auf der PS5 veröffentlicht.

Cyberpunk 2077

Vor Kurzem erst wurde das Sci-Fi-Game Cyberpunk 2077 auf September 2020 verschoben. Die zeitliche Nähe zum Release der PS5 (und Xbox Series X) deutet stark auf einen Cross-Gen-Release hin. Immerhin erwartet uns dann eines der größten und meisterwarteten Spiele des Jahres.

The Last of Us: Part II

Bereits der Vorgänger erlebte einen PS4-Release als Remaster, nachdem es eigentlich als PS3-Titel veröffentlicht wurde. The Last of Us gehört zu den beliebtesten Spielen überhaupt, daher werden sich Sony und Naughty Dog wohl nicht die Chance nehmen, diese Release-Methode zu wiederholen.

The Elder Scrolls VI

Der Nachfolger der epischen Reihe wurde 2018 offiziell angekündigt, bislang haben wir noch nichts von dem Spiel gesehen. Ein Release für die aktuellen Konsolen erscheint damit als unwahrscheinlich und Bethesda wird den Titel eher für die kommenden Konsolen veröffentlichen.

Starfield

Das geheimnisvolle Spiel Starfield wurde zusammen mit The Elder Scolls VI angekündigt und es existieren bis heute ebenfalls keine veröffentlichten Spielszenen. Wir gehen daher auch hier stark davon aus, dass es sich um einen Next-Gen-Titel handelt wird.

GhostWire: Tokyo

„Resident Evil“-Schöpfer Shinji Mikami beschert uns ein neues Horrorspiel, das zur E3 2019 zum ersten Mal präsentiert wurde. Die Handlung dreht sich um paranormale Elemente und eine verschwindende Bevölkerung. Da noch kein Release-Zeitraum oder Plattformen genannt wurden, erscheint GhostWire: Tokyo höchstwahrscheinlich erst auf der PS5 (und Xbox Series X).

Elden Ring

Hinter Elden Ring verbirgt sich ein neues Projekt des „Dark Souls“-Entwicklers FromSoftware, das in Zusammenarbeit mit „Game of Thrones“-Autor George R.R. Martin entsteht. Zu einem Release wurden noch keine Worte verloren, es dürfte aber erst zur PS5-Ära so weit sein.

Noch nicht angekündigt, aber sichere Kandidaten.

God of War 2

Das Ende von God of War deutete bereits einen Nachfolger an und der Erfolg des Spiels lässt eine Ankündigung nur noch als eine Frage der Zeit erscheinen. Ziemlich sicher dürfen wir auf der PS5 wieder mit Kratos die Muskeln spielen lassen.

Horizon Zero Dawn 2

Es gibt zahlreiche Gerüchte, dass Guerrilla Games an einem Nachfolger zu Horizon Zero Dawn arbeitet. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn wir Aloy auf der PS5 wieder begrüßen dürften.

GTA 6

Die „Grand Theft Auto“-Reihe gehört zu den erfolgreichsten Franchises überhaupt. Ein GTA 6 wird mit ziemlicher Sicherheit kommen (aber wohl auch noch etwas auf sich warten lassen). Die Ankündigung dürfte nur eine Frage der Zeit sein.