PS5-Games ab 2026 – GTA 6 und mehr: Diese Highlights erwarten dich!

Die Gaming-Welt fiebert der nächsten Welle von PS5-Spielen entgegen, die ab 2026 auf den Markt kommen sollen. Die PlayStation 5 hat bereits einige beeindruckende Titel hervorgebracht, doch die wirklichen Highlights stehen noch aus. Unter den Namen bekannter Studios wie Naughty Dog, Hello Games und Rockstar finden sich einige der am meisten erwarteten Spiele der kommenden Jahre.

Thick as Thieves

Was macht Thick as Thieves so besonders? Thick as Thieves ist ein Multiplayer-Stealth-Spiel, das in den 1910er Jahren angesiedelt ist. In einer lebendigen Stadt voller NPCs musst du gegen andere Spieler antreten, um wertvolle Objekte zu stehlen. Die Mischung aus Magie, Patrouillen und einem sich ständig ändernden Spielverlauf sorgt für ein unvorhersehbares Spielerlebnis.

Das Spiel verspricht eine aufregende und schnelle Spielmechanik mit einem Kunststil, der an Dishonored erinnert, jedoch noch besser sein soll. Mit einem geplanten Release für 2026 könnte Thick as Thieves der nächste große Hit im Multiplayer-Genre werden.

Grand Theft Auto 6

Warum ist GTA 6 derart gehypt? Grand Theft Auto 6 gilt als das am meisten erwartete Spiel aller Zeiten. Ursprünglich für 2025 geplant, wurde der Release nun auf den 26. Mai 2026 verschoben. Die GTA-Reihe ist bekannt für ihre Detailtreue, großartigen NPCs und fesselnden Storylines. Das kommende Spiel verspricht, diese Standards erneut zu setzen und die Gaming-Welt zu revolutionieren.

Seit über einem Jahrzehnt warten Fans auf einen neuen Hauptteil der Serie, und die Vorfreude ist enorm. GTA 6 könnte ein Meilenstein für die Spielebranche werden.

007 First Light

Was erwartet dich in 007 First Light? Endlich gibt es ein AAA-James-Bond-Spiel in der Entwicklung, das vom Entwickler der Hitman-Serie, IO Interactive, umgesetzt wird. Die erste Vorstellung von 007 First Light zeigte eindrucksvolle cineastische und spielerische Aspekte, die stark an die Hitman-Reihe erinnern.

Mit atemberaubender Grafik, die die Möglichkeiten der PlayStation 5 voll ausschöpft, könnte First Light sogar die Bond-Filme übertreffen. Eine Veröffentlichung ist für 2026 wahrscheinlich.

Intergalactic: The Heretic Prophet

Womit überrascht Naughty Dog in Intergalactic? Naughty Dog hat sich mit Intergalactic: The Heretic Prophet einem neuen Sci-Fi-Genre verschrieben. In der Zukunft angesiedelt, schlüpfst du in die Rolle der Kopfgeldjägerin Jordan, die auf einem abgelegenen Planeten strandet.

Der düstere Ton des Spiels, kombiniert mit beeindruckender Grafik, macht es zu einem der vielversprechendsten Titel. Ob es die hohen Erwartungen erfüllt, bleibt abzuwarten.

Saros

Was erwartet dich in Saros? Saros ist Housemarques nächstes Roguelike-Shooter-Spiel, das 2026 erscheinen soll. Es wird als die nächste Evolutionsstufe von Returnal beschrieben, mit neuen Waffen, Upgrades und Feinden.

Die düstere Atmosphäre und das herausfordernde Gameplay könnten Saros zu einem Favoriten in der Roguelike-Community machen.

MARVEL 1943: Rise of Hydra

Warum ist Marvel 1943 so beeindruckend? Marvel 1943: Rise of Hydra, ein Spiel mit Captain America und Black Panther, hat mit seiner realistischen Grafik bereits für Aufsehen gesorgt. Es erinnert eher an eine tech-demo der PlayStation 6 als an ein PS5-Spiel.

Obwohl das Gameplay noch ein Geheimnis ist, hat der visuelle Eindruck bereits hohe Erwartungen geweckt.

Light No Fire

Was plant Hello Games mit Light No Fire? Nach dem holprigen Start von No Man’s Sky verspricht Hello Games mit Light No Fire ein riesiges Open-World-Spiel. Der Planet soll die Größe der Erde haben und eine Vielzahl von Biomen und Feinden bieten.

Das Survival-Sandbox-Spiel könnte durch seine ambitionierte Welt und die Vielzahl an Möglichkeiten für Erkundung und Abenteuer begeistern.

Control 2

Welche Erwartungen gibt es an Control 2? Nach dem Erfolg von Control plant Remedy Entertainment die Veröffentlichung von Control 2. Das Spiel soll das Remedy Connected Universe weiter ausbauen und Charaktere aus Alan Wake und Control vereinen.

Mit einer geplanten Veröffentlichung für Ende 2026 oder 2027 könnte Control 2 die visuelle Qualität von Alan Wake 2 sogar übertreffen.

Marvel’s Wolverine

Warum ist Marvel’s Wolverine so spannend? Insomniac Games, bekannt für die Spider-Man-Serie, arbeitet an einem neuen Wolverine-Spiel. Trotz eines Datenlecks bleibt die Vorfreude hoch, da Insomniac weiterhin an Überraschungen arbeitet.

Die offizielle Präsentation steht noch aus, doch das Spiel wird bereits als eines der meist erwarteten PS5-Spiele gehandelt.

Physint

Was plant Kojima Productions mit Physint? Physint ist das neue Projekt von Hideo Kojima, ein Action-Spionage-Spiel, das frühestens 2028 erscheint. Die Zusammenarbeit mit PlayStation verspricht ein weiteres Meisterwerk des visionären Entwicklers.

Mit einer Veröffentlichung für die PlayStation 5 und 6 könnte Physint ein Meilenstein im Genre werden.

Was denkst du über diese bevorstehenden Titel? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!