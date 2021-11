PS5-Besitzer*innen, die gern eine schwarze oder bunte PS5 hätten, können sich freuen: Womöglich dauert es nicht mehr lange, bis Sony selbst offizielle Seitenflügel aka Faceplates für die PlayStation 5 anbietet. Zumindest könnte darauf ein neu entdecktes Patent hindeuten.

PS5-Seitenteile bald offiziell in anderen Farben von Sony?

Worum geht’s? Die PS5 gibt es zwar in zwei verschiedenen Versionen (Digital- und Standard-Edition), aber bisher nur in einem einzigen Look. Darum sind direkt schon nach dem Launch diverse Drittanbieter aus dem Boden geschossen, um Custom-Faceplates, Skins und ähnliches für die PS5 anzubieten. Das war Sony zum Großteil ein Dorn im Auge und der Konzern ist dagegen vorgegangen.

PS5-Faceplates von Sony: Offenbar will Sony selbst offizielle Seitenflügel für die PS5 anbieten. Jedenfalls scheint das mehr oder weniger eindeutig das zu sein, worum es in einem Patent geht, das Sony angemeldet hat. Auf den Bildern sind die Seitenteile der PlayStation 5 zu erkennen und im Text des Patentes ist von einem „ornamentalen Design der Abdeckung“ eines Elektrogerätes die Rede.

PS5 in Schwarz könnte Realität werden, neues Zubehör von Sony gibt Hoffnung

Das klingt alles stark danach, als könnte es nicht mehr allzu lange dauern, bis wir unterschiedliche PS5-Faceplates von Sony kaufen können. Wobei, leider bleibt bisher völlig unklar, ob aus dem Patent überhaupt etwas wird – was nicht immer der Fall sein muss. Nachfrage scheint zwar durchaus zu bestehen, aber Sony hat es offenbar auch nicht besonders eilig, dieser nachzukommen.

Aktuell scheint das Unternehmen vorrangig auch ganz andere Probleme zu haben: Nämlich die Nachfrage nach der PS5 selbst zu stillen. Die Konsolen sind nach wie vor nur sehr schwierig zu ergattern und das dürfte angesichts der Chip- beziehungsweise Halbleiter-Knappheit sowie Produktions- und Lieferschwierigkeiten, die mit der Coronavirus-Pandemie zusammenhängen, noch eine Weile so bleiben. Wenn es nicht sogar noch schlimmer wird.