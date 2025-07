PS5-exklusiv: Anger Foot bringt wilde Action auf deine Konsole!

Ein neues PS5-Konsolenexklusivspiel hat seinen Weg heimlich in den PlayStation Store gefunden. Das Spiel, das letztes Jahr auf dem PC debütierte, feiert nun sein Konsolendebüt, jedoch derzeit nur auf der PS5 und PS5 Pro. Es ist weder für die PS4 noch für die Nintendo Switch 2 oder die Xbox Series X|S verfügbar, was es zu einem neuen Konsolenexklusivtitel für die PS5 macht. Diese Exklusivität könnte sich in Zukunft ändern, doch momentan ist dies eine bemerkenswerte Veröffentlichung.

Anger Foot: Ein Überblick

Was macht Anger Foot so besonders? Anger Foot ist ein blitzschnelles, actiongeladenes Spiel, das sich durch sein einzigartiges Gameplay auszeichnet. Du übernimmst die Rolle eines eigensinnigen Vigilanten, der sich durch die dystopische Welt von Shit City kämpft. Hier geht es darum, Türen einzutreten und Gegner mit einer mächtigen Fußattacke zu besiegen. Zusätzlich kannst du verschiedene Waffen und Power-Ups einsammeln, um dein Vorgehen noch abwechslungsreicher zu gestalten.

Das Spiel bietet eine Vielzahl von Umgebungen wie Slums, Kanalisationen und Wolkenkratzer, die es zu durchqueren gilt. Jede Umgebung hat unterschiedliche Gegnertypen mit spezifischen Verhaltensmustern und Angriffen. Der Fokus liegt auf schnellen Reaktionen und Entscheidungen, um die Herausforderungen zu meistern. Ein mitreißender Hardstyle-Soundtrack untermalt das actionreiche Spielerlebnis.

Entwickler und Veröffentlichung

Wer steckt hinter Anger Foot? Entwickelt wurde Anger Foot von Free Lives, einem unabhängigen Studio aus Kapstadt, Südafrika. Bekannt sind sie vor allem für Spiele wie Broforce und Gorn. Anger Foot entstand ursprünglich während einer 7-tägigen Game-Jam-Herausforderung auf Itch.io im Jahr 2020 und wurde am 1. Juli 2025 für die PS5 veröffentlicht. Das Studio hat eine Partnerschaft mit dem amerikanischen Publisher Devolver Digital, der für seine Unterstützung von Indie-Spielen bekannt ist.

Devolver Digital hat sich auf die Veröffentlichung von Indie-Spielen spezialisiert und war unter anderem für den Erfolg von Titeln wie Hotline Miami verantwortlich. Free Lives und Devolver Digital haben bereits in der Vergangenheit erfolgreich zusammengearbeitet, was sich auch bei Anger Foot zeigt.

Reaktionen und Bewertungen

Wie wird Anger Foot von der Community aufgenommen? Auf Metacritic erreichte Anger Foot eine Bewertung von 79, während es auf Steam eine beeindruckende Zustimmungsrate von 93 Prozent basierend auf fast 2.700 Nutzerbewertungen erhielt. Auf dem PlayStation Store genießt das Spiel eine Bewertung von 4,82 von 5 Sternen, was auf eine hohe Zufriedenheit unter den Spielern hinweist.

Interessierte PS5-Nutzer können Anger Foot für 19,99 Euro im PlayStation Store erwerben. Es enthält PS5 Pro-Verbesserungen, die jedoch nicht genauer spezifiziert werden. Die Spielzeit liegt bei etwa 5 bis 10 Stunden, wobei Komplettisten bis zu 20 Stunden für das Erreichen aller Ziele benötigen könnten.

Fazit und Ausblick

Lohnt sich der Kauf von Anger Foot? Anger Foot besticht durch sein schnelles Gameplay und seinen einzigartigen Stil. Für Fans von actiongeladenen Spielen und Liebhaber von Indie-Titeln stellt es definitiv einen lohnenswerten Kauf dar. Ob und wann das Spiel auf anderen Konsolen erscheinen wird, bleibt abzuwarten. Doch momentan ist es ein Highlight für PS5-Besitzer.

Was hältst du von Anger Foot? Wirst du das Spiel ausprobieren oder hast es vielleicht schon gespielt? Teile deine Meinung in den Kommentaren!