PS Plus Juni 2025 Highlights – Battlefield 2042 und neuer Control-Shooter

PlayStation hat die neuen Katalogspiele für PlayStation Plus Extra und Premium Mitglieder für Juni 2025 vorgestellt. Diese Ergänzungen bieten den Spielern eine großartige Möglichkeit, neue Spiele zu entdecken, ohne das Budget zu sprengen. Dank der verschiedenen Abonnementdienste können Gamer auf Hunderte von Spielen zugreifen. Obwohl man die Spiele nicht dauerhaft besitzt, sind sie lange genug verfügbar, um sie ausgiebig zu genießen. PlayStation Plus hat sich in den letzten Jahren durch die Einführung von Stufen und die Bereitstellung eines Spielekatalogs weiterentwickelt, ähnlich wie der Xbox Game Pass.

Die Neuheiten im Juni 2025

Welche Spiele sind im Juni 2025 neu dabei? Diesen Monat sind einige interessante Titel dabei. Battlefield 2042, ein beliebter Multiplayer-Shooter von DICE und Electronic Arts, ist Teil des line-ups. Obwohl das Spiel ursprünglich im November 2021 veröffentlicht wurde und gemischte Kritiken erhielt, könnte es die Vorfreude auf den nächsten Teil der Serie, der zwischen jetzt und dem nächsten Frühjahr erwartet wird, steigern. Mit Battlefield 2042 kannst du dich auf spannende Multiplayer-Gefechte freuen, die durch das Fehlen einer Einzelspieler-Kampagne und die Unterstützung von Cross-Platform-Play charakterisiert sind.

Ein weiterer spannender Neuzugang ist FBC: Firebreak, ein neuer Shooter im Control-Universum, der am ersten Tag des Services verfügbar sein wird. Dieses Koop-Spiel von Remedy verspricht actiongeladene Stunden mit Freunden. Hinzu kommen Titel wie Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2 für Horrorfans und der Klassiker Deus Ex: The Conspiracy, eine PS2-Portierung des ikonischen Cyberpunk-Rollenspiels. Diese Spiele bieten eine breite Palette an Erlebnissen für verschiedenste Spielvorlieben.

Vollständige Liste der Spiele

Welche Plattformen werden unterstützt? Hier ist die vollständige Liste der Spiele, die diesen Monat im Katalog von PlayStation Plus Extra und Premium verfügbar sind, zusammen mit den unterstützten Plattformen:

FBC: Firebreak – PS5

Battlefield 2042 – PS4, PS5

Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2 – PS5

theHunter: Call of the Wild – PS4

We Love Katamari Reroll + Royal Reverie – PS4, PS5

Eiyuden Chronicles: Hundred Heroes – PS4, PS5

Train Sim World 5 – PS4, PS5

Endless Dungeon – PS4, PS5

Deus Ex: The Conspiracy – PS4, PS5

Fazit und Meinungen

Was denkst du über die neuen Spiele? Der Juni 2025 bringt eine beeindruckende Auswahl an Spielen für PlayStation Plus Extra und Premium Mitglieder. Die Vielfalt reicht von actiongeladenen Shootern über fesselnde Rollenspiele bis hin zu nostalgischen Klassikern. Es ist ein idealer Zeitpunkt, um dein PlayStation Plus Abo auf ein höheres Niveau zu heben, falls du es noch nicht getan hast. Wir würden gerne deine Meinung zu diesen neuen Spielen hören. Teile deine Gedanken und erlebeberichte in den Kommentaren mit uns!