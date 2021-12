PS Plus ist am kommenden Wochenende kostenlos nutzbar. Das heißt, dass ihr für ein paar Tage nichts bezahlen müsst und trotzdem auf sämtliche Online-Funktionen des Abo-Services zugreifen könnt. Einem ausgedehnten Multiplayer-Wochenende auf PS4 oder PS5 steht also nichts im Weg.

PS Plus: Online-Abo ist am Wochenende gratis

Was ist PS Plus? Ein Abo-Service, der euch ermöglicht, die Online-Features eurer PS4 und PS5 auszunutzen. Bis auf wenige Ausnahmen lassen sich die meisten Online-Multiplayermodi auf den PlayStation-Konsolen nur nutzen, wenn ihr ein kostenpflichtiges Abo abgeschlossen habt. Ihr bekommt dann auch jeden Monat einige Bonus-Spiele, die ihr behalten dürft.

Gratis-Wochenende angekündigt: Sony zieht die Spendierhosen an und kündigt ein Gratis-Wochenende an, bei dem ihr auch ohne PS Plus-Mitgliedschaft die Online-Funktionen nutzen könnt. Das heißt, ihr bekommt zwar keine Spiele geschenkt, aber könnt die Multiplayer-Modi von großen Titeln online spielen, die sonst nicht ohne PS Plus funktionieren würden.

Für „Fortnite“ oder andere Titel, die sowieso auch ohne PS Plus laufen, gilt das natürlich nicht. Ihr braucht selbstverständlich auch erst einmal eine Internetverbindung und einen PSN-Account sowie die Spiele, um das Angebot nutzen zu können. Aber wenn ihr zum Beispiel „FIFA 22“, „Call of Duty Vanguard“ oder „GTA 5“ bisher immer nur offline im Singleplayer gezockt habt, könnt ihr jetzt auch mal den Online-Multiplayer ausprobieren.

Dive into the online multiplayer modes of your favorite PS4 and PS5 games without a PlayStation Plus subscription during our Online Multiplayer Weekend from 18th December at 12:01AM – Dec 19 11:59PM local time. pic.twitter.com/2YuQgh3QPP — PlayStation Europe (@PlayStationEU) December 14, 2021

Wann ist PS Plus gratis? Dieses Wochenende, und zwar von Samstag, dem 18. Dezember um 00:01 Uhr an bis am Sonntagabend um 23:59 Uhr. Ihr habt also zwei komplette Tage, um euch ordentlich online auszutoben.

Anfang : 18. Dezember um 00:01 Uhr

: 18. Dezember um 00:01 Uhr Ende: 19. Dezember um 23:58 Uhr

Passend zu den Events: Praktischerweise passt das zeitlich sehr gut mit einigen Online-Events in Spielen wie CoD Vanguard oder auch in GTA Online zusammen. Im Ersteren findet nämlich vom 16. beziehungsweise 17. bis zum 21. Dezember das sogenannte Festive Fervor-Event statt, das euch den Mutliplayer komplett kostenlos spielen lässt. In GTA Online gibt es mit The Contract seit heute eine neue Story-Mission und vieles mehr.

