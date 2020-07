Sony wird am Endes dieses Monats die neuen PlayStation Plus-Spiele für August 2020 bekannt gegeben. Bislang ist jedoch noch völlig unklar, welche Spiele dieses Mal für eure PlayStation 4 zur Verfügung stehen werden. Nun fragen sich die PlayStation-Fans: „Wann kommen die neuen Spiele?“

Sony ist Ende Mai von den bisherigen Plänen abgewichen. Bis dato war es so, dass die neuen Spiele stets am ersten Dienstag eines jeden Monats allen Mitgliedern von PS Plus zum kostenlosen Download zur Verfügung gestellt wurden. Am vorherigen Mittwoch erfolgte immer die Enthüllung der neuen Titel.

Die PS Plus-Spiele im Juli 2020 bestehen aus NBA 2K20, Rise of the Tomb Raider sowie Erica und können von euch bis zum 13. August 2020 kostenfrei heruntergeladen werden. Sony kündigte die Games am Montag, den 29. Juni 2020 an. Es ist also bislang nicht eindeutig, wann die neuen Gratis-Games bekannt gegeben werden. Mögliche Optionen sind zum Beispiel Montag, der 27. Juli oder Mittwoch, der 29. Juli. Letzterer Termin würde wieder in die bisherige Planung von Sony fallen und bedeuten, dass die neuen Spiele am Dienstag, den 4. August 2020 für alle Mitglieder zum Download zur Verfügung stehen würden.

Möglicher Zeitplan PS Plus-Spiele August 2020:

Enthüllung: Mittwoch, 29. Juli, um 17:30 Uhr

Mittwoch, 29. Juli, um 17:30 Uhr Freischaltung: Dienstag, 4. August, um 12 Uhr

Aber natürlich kann es dieses Mal auch völlig anders kommen und Sony enthüllt die neuen PlayStation Plus-Spiele am kommenden Dienstag oder vielleicht sogar erst gegen Ende der nächsten Woche.

© Sony Interactive Entertainment

Was ist PS Plus? Das wissen wir über das Angebot

Bei PlayStation Plus handelt es sich um ein kostenpflichtiges Abonnement, das die Funktionen eures PSN-Kontos erweitert, damit ihr alles aus eurer PlayStation 4 herausholen könnt. Diese Vorteile erhaltet ihr durch eine Mitgliedschaft bei PS Plus:

Online-Multiplayer

Monatliche Spiele

Automatischer Download von Spiel-Patches im Ruhemodus

Exklusiver Vorabzugriff auf komplette Testversionen, Demos und öffentliche Betas.

100 GB Online-Speicher für Spielstände

Exklusive Inhalte und Rabatte im PlayStation Store – halte nach dem PlayStation Plus-Logo Ausschau:

Solltet ihr den Dienst bislang noch nicht ausprobiert haben, könnt ihr hier eine kostenpflichtige Mitgliedschaft erwerben:

Beachtet: Wenn ihr den Dienst im Rahmen einer kostenlosen Testversion ausprobieren könnt, vergesst nicht die automatische Verlängerung des Abonnements vor Ende der kostenlosen Testversion zu deaktivieren.

* Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Amazon handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision – ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.