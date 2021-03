PS Plus 12 Monate kaufen, 15€ PS Store-Guthaben sichern!

Wenn ihr zum Start des Wochenende noch einmal euer PS Plus-Konto um einige Monate aufstocken möchtet, hat Sony gerade noch ein passendes Angebot für euch geteilt.

Wenn ihr jetzt 12 Monate PS Plus kauft, erhaltet ihr 15€ Store-Guthaben als Dreingabe obendrauf. Dieses Angebot gilt nur für einen begrenzten Zeitraum von wenigen Tagen. Es gilt zudem nicht nur für PS Plus, sondern auch für PS Now.

PS Plus und PS Now: Guthaben für den PS Store sichern!

Wenn ihr den Streamingdienst PlayStation Now also einmal ausprobieren möchtet oder über ein neues Abo von PS Plus nachdenkt, solltet ihr jetzt zugreifen!

Wann endet das Angebot? PS Plus und PS Now bringt euch 15€ Guthaben für den PlayStation Store. Aber nur dann, wenn ihr ein 12-Monatsabo bis zum 23. März 2021 abschließt. Danach könnt ihr dieses digitale Angebot nicht mehr wahrnehmen.

Was ist mit Österreich und der Schweiz?

In Österreich und in der Schweiz verhält es sich ein wenig anders. Wenn ihr in Österreich lebt, bekommt ihr kein Guthaben für euer PS-Konto. Stattdessen erhaltet ihr direkt 25% Rabatt. Heißt, dass ihr aktuell lediglich 44,99€ für eine 12-monatige Mitgliedschaft von PS Plus oder PS Now bezahlt.

In der Schweiz hingegen gibt es ähnlich wie in Deutschland Guthaben für den PlayStation Store. Hier sind es 18 CHF. Auch hier gilt das Angebot für das 12-Monatsabo PS Plus oder PS Now.

Werdet ihr das Angebot wahrnehmen? Wir wünschen frohes Zocken am kommenden Wochenende! Was werdet ihr spielen, wisst ihr das schon?