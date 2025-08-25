Probleme bei Metal Gear Solid Delta auf Steam Deck – Wartet lieber ab!

Die Veröffentlichung von Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, dem mit Spannung erwarteten Remake des 2004 erschienenen Metal Gear Solid 3: Snake Eater, steht kurz bevor. Doch trotz der Vorfreude gibt es für Besitzer des Steam Decks Grund zur Vorsicht. Wie von Steam Deck HQ berichtet wird, weist das Spiel auf dem Steam Deck einige signifikante Schwächen auf, die möglicherweise erst durch zukünftige Updates behoben werden können. Vor allem die Framerate des Spiels bereitet Schwierigkeiten und schwankt zwischen 20 und 35 FPS, selbst bei den niedrigsten Grafikeinstellungen.

Probleme bei der Framerate

Was sind die Herausforderungen bei der Framerate von Metal Gear Solid Delta auf dem Steam Deck? Die Framerate von Metal Gear Solid Delta: Snake Eater auf dem Steam Deck ist ein zentrales Problem. Die Experten von Steam Deck HQ weisen darauf hin, dass die Framerate besonders in detaillierteren Innenumgebungen stark abfällt. Selbst bei einer Reduzierung der Auflösung auf 960×600, was das Spiel unscharf erscheinen lässt, treten weiterhin Framerate-Einbrüche auf. Diese technischen Einschränkungen erfordern erhebliche Kompromisse bei den Grafikeinstellungen, was das Spielerlebnis beeinträchtigen kann.

Konami hat bisher keine konkreten Informationen zu geplanten Verbesserungen für die Steam Deck-Unterstützung veröffentlicht. Daher bleibt unklar, ob und wann ein Update diese Probleme beheben könnte. Für diejenigen, die keine Kompromisse bei der Performance eingehen möchten, könnte es ratsam sein, mit dem Kauf zu warten, bis Konami entsprechende Patches bereitstellt.

Ein solides Remake trotz technischer Einschränkungen

Wie wird das Remake von Metal Gear Solid Delta: Snake Eater bewertet? Abgesehen von den technischen Problemen auf dem Steam Deck wird das Remake von Metal Gear Solid Delta: Snake Eater generell positiv aufgenommen. Mit einer Wertung von 86 auf Metacritic zeigt sich die Qualität des Spiels, auch wenn es in einigen Bereichen wie veralteter Spielmechanik und fehlendem Inhalt Kritik gibt. Die Fans der Hideo Kojima-Serie werden dennoch ihre Freude an dem Titel haben, vorausgesetzt, sie können über die technischen Einschränkungen hinwegsehen.

Für Steam Deck-Nutzer, die auf der Suche nach einem optimierten Spielerlebnis sind, gibt es jedoch Alternativen. Einige der größten Steam-Spiele des Jahres haben bereits die Steam Deck-Verifizierung erhalten, was bedeutet, dass sie auf dem Gerät reibungslos laufen. Diese Titel bieten eine bessere Leistung und könnten eine lohnende Alternative sein, bis die Probleme bei Metal Gear Solid Delta behoben sind.

Ausblick und Fazit

Was sollten Steam Deck-Nutzer jetzt tun? Für Besitzer eines Steam Decks stellt sich die Frage, ob sie auf den Launch von Metal Gear Solid Delta: Snake Eater am 28. August 2025 warten oder zunächst auf Verbesserungen seitens Konami hoffen sollten. Wer keine Abstriche bei der Spielqualität machen möchte, könnte gut beraten sein, zunächst abzuwarten. Alternativ bieten andere verifizierte Spiele auf Steam Deck eine gute Gelegenheit, die Wartezeit zu überbrücken.

Was denkst du über die aktuelle Situation? Planst du, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater zum Release auf dem Steam Deck zu spielen, oder wartest du auf potenzielle Verbesserungen? Teile uns deine Meinung in den Kommentaren mit!