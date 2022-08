Prey: Darum wurde das Design des Predators verändert

Seit dem 5. August ist Prey, der neuste Predator-Film, auf Disney+ zu sehen. Handlung und Kritiken haben wir schon einmal für euch zusammengefasst.

Was allerdings direkt auffällt, ist das neue Design des Predators. Was es damit auf sich hat und was die Schauspieler dazu sagen, erfahrt ihr hier!

Veränderung schafft Spannung

Film Director Dan Trachtenberg verriet in einem Interview mit Gamespot, was er sich bei dem veränderten Design des Predators gedacht hat.

Bei „Prey“ handelt es sich um ein Prequel, dessen Handlung 300 Jahre vor dem ersten „Predator“-Film von 1987 spielt. Dementsprechend sah Trachtenberg eine Art erzählerische Notwendigkeit darin den Predator anders darzustellen, als man es von den vorigen Filmen gewohnt war.

Die Veränderungen beziehen sich dabei vor allem auf die Kleidung und Ausrüstung des außerirdischen Wesens.

Ein anderes Auftreten des Predators ermögliche einige Überraschungen, wie man es schon im ersten Film mit Arnold Schwarzenegger erlebt habe. Durch die Veränderung bleibe die Spannung erhalten, das Wesen in jeder seiner Formen zu sehen und zu erleben.

Trachtenberg setzt dabei auf eine Mischung aus neuer Ausrüstung und Waffen beziehungsweise Technologie, die den mit dem Universum der Predator vertrauten Zuschauer*innen irgendwie bekannt vorkommen dürften.

Reaktionen der Schauspieler auf das Predator-Design

Für Amber Midthunder, der Hauptdarstellerin von „Prey“ in der Rolle der Comanche-Fährtenleserin Naru, sei der erste Blick auf den Anzug eine faszinierende Erfahrung gewesen. Trotz des einschüchternden Predator-Anblicks sei sie sich jedoch sicher gewesen:

„Ich sagte buchstäblich: Den kann ich töten.“

Doch nicht jeder konnte sich so selbstbewusst zeigen. So gibt der Schauspieler von Taabe, Dakota Beavers, seine kurzzeitige Angst vor dem Predator-Anzug offen zu. Das erste Mal sei ihnen der Anzug im Wald präsentiert worden.

„Wenn mir niemand gesagt hätte, dass Predator am Set ist, hätte ich wahrscheinlich nach einem Messer gegriffen. Denn es ist ziemlich überzeugend.“

Die Atmosphäre muss zu dem Zeitpunkt von vornherein etwas angespannt gewesen sein, die Leute haben am Set geflüstert, bis der Predator dann aus den Bäumen herausgetreten sei.

