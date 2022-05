Epic Games verschenkt euch diese Woche drei Spiele und es ist ein Bethesda-Hit dabei

Seit Jahren gibt es jede Woche kostenlose Spiele im Epic Games Store. Dabei werden sowohl Indies als auch AAA-Titel angeboten. Dieses Mal habt ihr die Chance einen Hit von Bethesda neben zwei weiteren Spielen abzustauben.

Schnappt euch jetzt Prey kostenlos im Epic Games Store

Wie jede Woche gibt es wieder neue Spiele im Epic Games Store, die ihr kostenlos bekommen könnt. Das größte Spiel dieses Mal ist ganz klar der Sci-Fi-Hit Prey. Dabei handelt es sich um den Reboot der Reihe aus dem Jahre 2017. Entwickelt wurde dieser von Arcane Austin, einem Ablegerstudio der Dishonored– und Deathloop-Macher.

In dem Sci-Fi-Spiel seid ihr in einer alternativen Zeit auf einer Raumstation unterwegs. Als Morgan Yu wacht ihr eines Tages auf und merkt, dass das Apartment nur eine Simulation ist. Bei der Erkundung der Raumstation kommt Yu dann mit der Alien-Lebensform Typhon in Berührung, die Gegenstände einnehmen können und dann aus dem Nichts angreifen.

Die Mystery-Geschichte wird gepaart mit vielen RPG- und Simulations-Elementen. So sammelt ihr Ressourcen, Waffen und allerlei Fähigkeiten, um euch gegen die Typhon zu stellen. Noch mehr zum Spiel erfahrt ihr in unserem Test:

Prey: Unser Test zum nächsten Bethesda-Shooter-Reboot

Bis wann ist Prey kostenlos? Um das Angebot im Epic Games Store wahrnehmen zu können, benötigt ihr einen Account. Diesen könnt ihr kostenlos anlegen. Dann habt ihr bis zum 19. Mai 2022, 17 Uhr deutscher Zeit, um das Spiel ohne weitere Kosten zu eurer Bibliothek hinzuzufügen.

Was gibt es noch? Neben „Prey“ habt ihr die Chance, zwei weitere Spiele abzustauben. Das erste ist Redout, ein futuristischer Racer, der noch diesen Monat ein Sequel bekommt. Das zweite Spiel ist Jotun, ein Action-Spiel angesiedelt in der nordischen Mythologie und ihr müsst euch den entsprechenden Göttern stellen.

Das sind aber nicht die letzten kostenlosen Spiele bei Epic Games. Bereits nächste Woche wird das Lineup wieder erweitert. Noch handelt es sich dabei um einen geheimen Titel. Es gibt derzeit keine Leaks, was sich dahinter verbergen könnte.