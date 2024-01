Remedy angeklagt: Rockstar Games will es wissen!

Die großen Videospielunternehmen schlagen sich nicht selten mit den Gerichten dieser Welt herum. Oft sind es Banalitäten und ab und an auch echte Brocken, die hier angefochten werden.

Im Falle von Rockstar Games gibt es aktuell den Florida Joker, der sich in seinen Persönlichkeitsrechten beraubt sieht, weil das GTA-Studio im Trailer 1 von GTA 6 einen Charakter verbaut hat, der ihm sehr stark ähnelt.

Das nimmt der Joker jetzt zum Anlass, Rockstar Games einen Hacker auf den Hals zu hetzen. Und er fordert einen ganzen Batzen an Knete. Was auch sonst?

Rockstar-Mutter Take-Two greift oft zu Klagen

In manchen Fällen ist aber auch Rockstar Games respektive der Mutterkonzern Take-Two Interactive die treibende Kraft hinter solchen Klagen. Sie wollen ihre hauseigenen Marken schützen und die Unternehmen sind natürlich auch mit allen Namen und Logos angemeldet, sodass die Identität nicht einfach so kopiert werden kann.

Im Grunde ist das auch sehr sinnvoll, da jedes Unternehmen der Welt sicherstellen kann, dass mit dem guten Ruf, den es sich aufgebaut hat, kein Schindluder betrieben werden kann.

Man kennt es: In einer Phishing-Mail gibt sich jemand als Rockstar Games aus. Wir vertrauen dem guten Namen und dem bekannten „Gesicht“ und klicken auf Passwort wiederherstellen. Und im nächsten Atemzug sind alle meine Konten gehackt. Das Schützen der eigenen Identität ist also ein wichtiger Faktor. Das gilt für Privatpersonen genauso wie für Unternehmen.

Rockstar Games verklagt Remedy Entertainment

In wieder anderen Fällen sind die Klagen aber auch etwas fragwürdiger Natur. Wie im aktuellen Fall von Rockstar Games und Remedy Entertainment.

Remedy hat sich ähnlich wie Rockstar einen Namen in der Videospielbranche gemacht. Und das schon seit 1995. Doch Rockstar Games‘ Mutterkonzern Take-Two Interactive stört sich an dem neuen Logo von Remedy, das ähnlich wie das eigene Rockstar-Logo ein markantes R im Design aufweist.

© Rockstar Games/Remedy Entertainment/PlayCentral.de-Bildmontage

Remedy wird also verklagt, weil das Logo des Entwicklerstudios dem Logo von Rockstar Games zu sehr ähnelt. Wir hier mal beide Logos im Vergleich eingebunden. Was sagt ihr dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare!

Es geht also um das allseits bekannte, gelbe Logo von Rockstar Games mit dem R und dem Sternchen, während es bei Remedy ebenfalls ein R ist, das über dem Remedy-Schriftzug steht.

Ist das Remedy-Logo nicht anders? Hierbei handelt es sich um ein recht frisches Logo-Update, das Anfang 2023 veröffentlicht wurde. Vorher hatten sie auch ein R im Logo, doch an diesem Design hatte sich Take 2 scheinbar nicht gestört. Zur Erinnerung binden wir auch dieses Logo an dieser Stelle noch mal ein:

© Remedy Entertainment/PlayCentral.de-Bildmontage

Der Fall liegt jetzt vor Gericht. Take 2 klagt und will die eigene Marke schützen. Aber wo die Reise hinführt, ist bislang noch offen. Ob sie damit durchkommen, ist noch nicht bekannt.

Warum hat Remedy Entertainment ein neues Logo?

Remedy Entertainment ist nicht nur bekannt für Alan Wake oder andere aktuelle Titel. Der Hauptgrund, warum das Entwicklerstudio seit Jahrzehnten in aller Munde ist, ist Max Payne.

Der Bullet-Time-Actionklassiker wurde durch das oben gezeigte Logo repräsentiert und geehrt. Die Marke ist sozusagen in der DNA von Remedy verankert.

Doch im Laufe der Zeit hat sich das Entwicklerstudio weiterentwickelt und viele weitere Marken geschaffen. Dazu zählt eben auch Alan Wake oder zum Beispiel Control.

Das Studio entschloss sich deshalb, das Logo zeitgemäß weiterzuentwickeln und das taten sie dann auch, was ihnen jetzt womöglich zum Verhängnis werden könnte.

