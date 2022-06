Regisseur Dan Trachtenberg („10 Cloverfield Lane“, „The Boys“) hat mit Prey ein Prequel zur beliebten Science-Fiction-Reihe Predator gedreht, das demnächst Premiere feiern wird – jedoch nicht wie ursprünglich geplant in den Kinos. Vielmehr erscheint der Sci-Fi-Actionfilm am 5. August direkt bei Disney+ im Stream.

Erster Trailer zum neuen Predator-Film

Hier könnt ihr den ersten Trailer sehen, der mit über zwei Millionen Klicks bereits das Interesse der Fans geweckt hat: Eine Comanchen-Kriegerin nimmt den Kampf gegen den legendären außerirdischen Jäger auf.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Erste Story-Details: Darum geht es im neuen Predator-Film

Die Handlung spielt nicht etwa wie in den ersten Filmen mit Arnold-Schwarzenegger im Dschungel oder wie beim eher enttäuschenden jüngsten Teil Predator – Upgrade irgendwo in einer Kleinstadt der USA. Stattdessen versetzt Regisseur Dan Trachtenberg die Handlung 300 Jahr vor unsere Zeit, als Comanchen mit Pfeil und Bogen Jagd auf Büffel und Bären in der weiten Prärie des ursprünglichen Amerikas machen.

Predator: Disney kündigt neuen Sci-Fi-Film der Kultreihe für Sommer 2022 an

Im Zentrum steht die tapfere Comanchen-Kriegerin Naru (Amber Midthunder, bekannt aus der Marvel-Serie „Legion“), die es bei ihrem Stamm nicht leicht hat. Obwohl sie zu den stärksten Kämpfern ihres Dorfes gehört, muss sie sich immer wieder beweisen. Eine Chance dazu bietet sich ihr, als sie Jagd auf einen riesigen Bären macht. Doch das mächtige Tier weckt auch das Interesse eines anderen Jägers: Dem außerirdischen Predator, der sich bestens zu tarnen weiß.

Predator: Disney befindet sich im Rechtsstreit mit den Drehbuchautoren

Prey ab August bei Disney+

„Prey“ feiert am 5. August beim US-amerikanischen Streamingdienst Hulu Premiere. Da der VoD-Anbieter zum Disney-Konzern gehört, ist in Deutschland der Actionfilm bei Disney+ Star abrufbar, wo bereits die übrigen Predator-Filme vom ehemaligen Studio 20th Century Fox zu finden sind.

Inhalt von Twitter anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Twitter. Inhalt von Twitter immer anzeigen