PS5-Fan verpasst der Konsole extrem schicken Retro-Look im Stil der PS1

Die PS5 kommt in einem Look daher, der nicht bei allen PlayStation-Fans auf Gegenliebe stößt. Dementsprechend gibt es viele verschiedene Custom-Designs, die die Sony-Konsole in neuem Glanz erstrahlen lassen. Wie zum Beispiel dieses hier, dass aus der PS5 gewissermaßen eine alte, klassische PS1 macht. Selbst der DualSense-Controller hat einen neuen grauen Retro-Anstrich verpasst bekommen.

DualSense-Controller und PS5 im Look der klassischen ersten PlayStation

Die PS5 setzt auf weiß, schwarz und blau sowie die ziemlich auffälligen, geschwungenen Seitenflügel. Zusammen mit den Rundungen und der Größe ergibt sich ein Gesamtbild, das bei der Enthüllung von vielen Fans erst einmal kritisch beäugt wurde.

Seitdem basteln viele Spieler*innen ihre eigenen Versionen. Es gibt die PS5 bereits in komplett schwarzen Custom-Designs, ganz in Rot mit Spider-Man-Logo oder als abgefahrene, mit Moos überwucherte Backstein-Ziegelwand aus The Last of Us Part 2. Oder eben wie hier – jetzt ganz neu und doch irgendwie alt – im schicken Retro-Look der ersten Original-PlayStation.

So sieht die PS5 im PS1-Look aus:

Custom-Design begeistert: Der Retro-Look kommt bei vielen Menschen auf Reddit extrem gut an. Das liegt natürlich zum Teil schlicht an der Nostalgie, andererseits aber auch an der wirklich gelungenen Umsetzung. Vor allem der DualSense-Controller macht in diesem PS1-Design ordentlich was her. Komplett mit den farbigen Knöpfen des Originals und dem schön bunten alten PlayStation-Logo in der Mitte.

Fans wünschen sich Controller-Lab: Einer der Kommentare unter dem Post mit den meisten Upvotes dreht sich um den Wunsch nach einem PlayStation-Äquivalent zum Xbox Design Lab. Dort gibt es die Möglichkeit, einen Xbox Series S/X-Controller komplett an die eigenen Vorstellungen anzupassen.

Ihr dürft euch einen wilden, bunten Controller ganz nach euren Vorlieben gestalten und sogar eine Widmung darauf schreiben lassen. Dasselbe für die DualSense-Controller der PS5 würde ermöglichen, einen Controller wie den auf dem Bild zu erstellen, ohne ihn selbst einfärben zu müssen.

Wie gefällt euch der Controller? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.