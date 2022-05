Die Predator-Reihe kommt zurück und es gibt einen ersten Teaser-Trailer zum nächsten Film. Der heißt „Prey“, sieht tatsächlich sehr vielversprechend aus und macht Lust auf mehr. Einige Infos zu dem neuen Predator-Streifen gibt es ebenfalls schon und die beste dürfte die sein, dass wir es mit einem Prequel zu tun bekommen.

Prey: Neuer Predator-Film spielt vor 300 Jahren

Darum geht’s: Nachdem die letzten Ableger des Predator-Franchises allesamt eher enttäuschend ausgefallen sind, könnte der nächste Teil wieder deutlich interessanter werden. Zumindest wirkt die Prämisse spannend, das Setting unverbraucht und auch der Trailer sieht wirklich vielversprechend aus. Außerdem kommt „Prey“ vom Regisseur Dan Trachtenberg (The Boys, 10 Cloverfield Lane).

Seht euch den Trailer zu Prey an:

Prey ist ein Prequel: Allzu viele Informationen gibt es noch nicht zu der Story, die uns in „Prey“ erwartet. Aber fest steht, dass der neue „Predator“-Teil im Land der Comanche spielen soll, und zwar 300 Jahre in der Vergangenheit.

Es dürfte ziemlich spannend werden, zu sehen, wie die Comanche gegen den Predator kämpfen. Mit einem derartigen Aufeinandertreffen haben wohl zumindest die Wenigsten gerechnet und es bietet enormes Potential.

Predator: Disney kündigt neuen Sci-Fi-Film der Kultreihe für Sommer 2022 an

Der Teaser funktioniert dann auch sehr gut. Vor allem, weil er nur sehr wenig zeigt, aber doch genug verrät. Wir sehen eine flüchtende Person, die offenbar vor dem Predator davonläuft. Den bekommen wir gar nicht zu Gesicht, aber die drei ikonischen roten Punkte blitzen kurz danach auf der Stirn des Bogenschützen auf.

Wann und wo kann ich Prey schauen? Das steht noch nicht abschließend fest. Wir wissen allerdings, dass der neue „Predator“-Film in den USA am 5. August auf der Streamin-Plattform Hulu veröffentlicht werden soll.

In der jüngeren Vergangenheit kamen die eigens für Hulu produzierten Originale meist recht kurz danach auch in Deutschland ins Angebot von Disney Plus. Mit etwas Glück läuft es bei „Prey“ genauso und wir können den Film schon im Spätsommer streamen.

Wie gefällt euch der Trailer? Habt ihr Lust auf mehr Predator? Schreibt es uns in die Kommentare.