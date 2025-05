Pokémon Reisen: Wie Pokémon Go den Anime und die Galar-Region beeinflusste

Die Pokémon-Anime-Serie hat sich über die Jahre hinweg zu einem festen Bestandteil der Popkultur entwickelt. Doch mit dem Aufkommen von „Pokémon Reisen: Die Serie“ im Sommer 2020 erlebten Fans eine unerwartete Wendung. Anstatt mit Ash Ketchum durch die Galar-Region zu reisen und ikonische Charaktere wie Hop und Gloria zu treffen, wurde der Fokus auf einen neuen Begleiter namens Goh und dessen Abenteuer gelegt.

Der Einfluss von Pokémon Go

Warum wurde die Galar-Region im Anime vernachlässigt? Die Antwort liegt in der Popularität von Pokémon Go. Der Charakter Goh basiert stark auf der Spielmechanik des mobilen Apps, wo das Fangen von Pokémon im Vordergrund steht. Ohne großen Aufwand konnte Goh Pokémon fangen, was oft als humorvoller Kontrast zu Ashs traditionellen Kämpfen betrachtet wurde.

Pokémon Go beeinflusste die Handlung des Animes erheblich. Anstatt einer tiefgründigen Handlung, die auf die Ereignisse in Galar eingeht, wurde die Serie zu einer Art Werbeplattform für das mobile Spiel. Dies führte dazu, dass viele Fans den Verlust der narrativen Tiefe bemängelten, die sie von den Spielen gewohnt waren.

Leon: Ein unterschätzter Champion

Wie hätte Leon im Anime dargestellt werden sollen? In den Spielen Pokémon Schwert und Schild ist Leon ein herausragender Champion mit einer tiefen und emotionalen Hintergrundgeschichte. Er ist nicht nur ein gefeierter Champion, sondern auch eine Schlüsselfigur im Konflikt mit dem zwielichtigen Vorsitzenden Rose, was zu einer epischen Auseinandersetzung mit dem legendären Pokémon Endynalos führt.

Leider wurde Leon im Anime auf ein einfaches „starker Gegner“ reduziert. Seine komplexe Geschichte, die im Spiel für viele emotionale Momente sorgt, wurde stark vereinfacht und seiner Tiefe beraubt. Die Möglichkeit, seine Reise und die damit verbundenen Herausforderungen in animierter Form zu erleben, wurde vertan.

Die verpasste Chance

Warum ist die Entscheidung, die Galar-Region zu überspringen, ein Verlust für die Fans? Die Galar-Region bietet eine Vielzahl von Geschichten und Charakteren, die im Anime hätte erkundet werden können. Die emotionalen Höhen und Tiefen, die Spieler in den Spielen erleben, hätten in der Serie ein breites Publikum erreichen können. Stattdessen wurden diese Chancen zugunsten eines Formats geopfert, das sich zu stark an Pokémon Go orientiert.

Während die Möglichkeit, Galar in einem zukünftigen Anime-Projekt zu erkunden, ungewiss bleibt, hoffen viele Fans, dass die Serie eines Tages zu den Geschichten und Charakteren zurückkehrt, die sie lieben. Eine Mini-Serie, die sich speziell auf die Galar-Region konzentriert, könnte die verlorenen Geschichten von Leon und anderen Charakteren wieder aufgreifen.

