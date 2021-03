Pokémon Legends: Arceus könnte der erste Teil einer Trilogie sein

Zurzeit keimen Gerüchte auf, dass Pokémon Legends: Arceus weitere Fortsetzungen mit sich führen könnte und der erste Teil einer Trilogie ist. Einen Anhaltspunkt bietet der offizielle Ankündigungstrailer.

Wird Pokémon Legends: Arceus der Anfang einer Trilogie?

Wird „Pokémon Legends: Arceus“ (in Deutschland „Pokémon-Legenden: Arceus“) nicht nur ein eigenständiges neues Pokémon-Abenteuer, sondern sogar der Beginn einer ganzen Trilogie? Dass nach „Pokémon Legends: Arceus“ noch weitere Teile erscheinen könnten, die sich demselben Open-World-Schema annehmen, ist aktuell Thema von Fan-Theorien auf Reddit.

Warum einige Fans denken, dass es eine „Pokémon Legends“-Trilogie geben könnte: Im Ankündigungstrailer von „Pokémon Legends: Arceus“ sehen wir zu Beginn einen Stapel aus drei altertümlichen Büchern. Das oberste Buch mit einer Zeichnung der Sinnoh-Region auf dem Einband wird aufgeklappt und es entfaltet sich die Geschichte, die wir in „Pokémon Legends: Arceus“ erleben werden.

© The Pokémon Company

Was ist aber mit den beiden übrigen Büchern? Fans vermuten, dass diese später noch näher behandelt werden und eigene Legends-Geschichten beinhalten – in Form von eigenen Ablegern.

Game Freak und The Pokémon Company gehen mit Pokémon Legends: Arceus ein großes Risiko ein

„Pokémon Legends: Arceus“ krempelt das Gameplay der bekannten „Pokémon“-Editionen gehörig um und verfrachtet uns in ein Sinnoh der Vergangenheit, das erstmals als Open World erkundbar ist und an The Legend of Zelda: Breath of the Wild erinnert. Alle wichtigen Infos zum neuesten „Pokémon“-Abenteuer erfahrt ihr in unserem Übersichtsartikel.

Damit gehen Entwickler Game Freak und The Pokémon Company gleichzeitig ein großes Risiko ein. Noch ist nicht klar, wie gut das neue „Pokémon“-Spiel letztendlich bei den Spielern ankommen wird. Daher wäre es gewagt, jetzt schon eine ganze Trilogie zu konzipieren.

Pokémon Legends: Arceus – Setting, Gameplay, Release: Alle Infos zum Open-World-Game!

Falls „Pokémon Legends: Arceus“ aber ein großer Erfolg werden wird, dann könnten uns vielleicht wirklich noch weitere „Pokémon Legends“-Teile erwarten. Entweder ebenfalls in Sinnoh oder in anderen Regionen mit anderen Legendären oder Mysteriösen Pokémon als Schlüsselfiguren.