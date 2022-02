© Nintendo, The Pokémon Company

In dem neuesten Ableger der höchst erfolgreichen und weltweit bekannten Pokémon-Reihe Pokémon Legenden: Arceus gibt es wieder eine Vielzahl an Taschenmonster zu fangen, doch wie immer sind es die Legendären, die eine ordentliche Herausforderung bei diesem Unterfangen darstellen.

Die ursprünglichen drei Kräfte der Natur Boreos, Demeteros und Voltoros sind bereits sehr schwer zu erwischen, doch wirklich anspruchsvoll wird es, wenn ihr das neueste Mitglied in dieser illustren Runde einfangen wollt: Cupidos.

In diesem Guide verraten wir euch, wo ihr das Legendäre Pokémon, welches erst seit der achten Spielgeneration existiert, finden könnt und was ihr tun müsst, um es in einem Pokéball zu stecken.

Cupidos, in anderen Übersetzungen auch als Enamorus oder Rabutolos bekannt, ist ein Legendäres Pokémon mit den Typen Fee und Flug, das in „Pokémon Legenden: Arceus“ eingeführt wurde und zu den Kräften der Natur gehört.

Wie die meisten anderen Legendären Pokémon auch hat Cupidos keine Vorstufe und kann sich auch nicht weiterentwickeln. Es ist allerdings dazu in der Lage, seine Form mithilfe des Items Wahrspiegel in die Tiergeistform zu wechseln.

Um es in dieser Gestalt aber überhaupt zu Gesicht zu bekommen, müsst ihr es erst einmal fangen und das ist gar nicht mal so einfach. Denn bevor ihr auch nur die Chance bekommt, euch Cupidos im Kampf zu stellen, müsst ihr erst einmal ein paar Bedingungen erfüllt haben.

Schließt zuerst die Hauptkampagne des Spiels ab und erledigt die Nebenmission mit Giratina, damit euch Cogita die Aufgabe zuteil werden lässt, die drei Kräfte der Natur zu fangen: Boreos, Demeteros und Voltoros.

Wie ihr das macht, verraten wir euch in unserem Guide: Pokémon Legenden: Arceus – Wie ihr Boreos, Demeteros und Voltolos findet und fangt.

Habt ihr die drei Legendären in der Tasche, müsst ihr deren Pokédex-Aufgaben erfüllen und anschließend zu Cogita zurückkehren, die daraufhin eine große Überraschung für euch parat hält, nämlich das einzigartige Pokémon Cupidos.

Doch natürlich übergibt sie euch dieses Taschenmonster nicht einfach so, ihr müsst es schon selber fangen und dafür müsst ihr die Region Rotes Sumpfland aufsuchen. Dort, in dem Gebiet Purpurrotes Moor, streift Cupidos umher und wartet auf eure Herausforderung.

Durchbrecht seinen Schild mit einem Pokéball und macht euch darauf gefasst, dass Cupidos Abstand zu euch aufbauen wird, während es gleichzeitig Attacken hageln lässt. Weicht diesen aus, verringert die Distanz und schickt schließlich euren eigenen Kämpfer los, der ungefähr Level 70 haben sollte.

Hauptmission abschließen Nebenmission mit Giratina abschließen Nebenmission bei Cogita annehmen Boreos, Demeteros und Voltoros fangen und Pokédex-Aufgaben abschließen Zu Cogita zurückkehren Cupidos im Purpurrotem Moor aufsuchen und fangen

Wie wir bereits erwähnt haben, ist Cupidos, genau wie seine drei Brüder, dazu in der Lage, sich in seine Tiergeistform zu verwandeln. Dafür müsst ihr, sobald ihr Cupidos gefangen habt, zu Cogita zurückkehren, die euch schließlich das Item Wahrspiegel überreicht.

Mit diesem Item ist es euch möglich, die vier Kräfte der Natur, also auch Boreos, Demeteros und Voltoros, in ihre Tiergeistform zu verwandeln, die einige Spieler*innen deutlich cooler finden als die originale Form.