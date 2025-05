Pokémon Go – Ticket erleichtert Fang der Galar-Vögel ab Juni 2025

Pokémon Go bietet dir seit Jahren die Möglichkeit, seltene Pokémon zu fangen, und die Galar-Region hat dabei einige der schwierigsten Herausforderungen eingeführt. Die Galarischen Legendären Vögel, namentlich Galar-Arktos, Galar-Zapdos und Galar-Lavados, gehören zu den seltensten Pokémon im Spiel. Bisher konntest du ihnen nur in der Wildnis begegnen, wenn du das tägliche Abenteuer-Rauch einsetzt. Doch selbst dann war es schwierig, sie zu finden und zu fangen, da sie schnell fliehen.

Nun hat Niantic eine neue Option angekündigt, um diese Pokémon leichter zu bekommen, allerdings mit einer Kosten verbunden. Ab dem 23. Juni 2025 wird Pokémon Go das „Ahnenforschung: Flüchtige Legenden“-Ticket anbieten. Für 7,99 € kannst du das Ticket im Shop erwerben und erhältst so eine garantierte Begegnung mit einem der Galarischen Legendären Vögel deiner Wahl. Diese zeitlich begrenzte Forschung ist bis zum 29. Juni 2025 um 18 Uhr Ortszeit verfügbar.

Die Galarischen Vögel: Eine neue Chance

Wie reagieren die Fans auf die neue Monetarisierungsstrategie? Die Debatte über die Monetarisierung von Pokémon Go ist nicht neu. Während die Galarischen Vögel weiterhin für alle Spieler durch das tägliche Abenteuer-Rauch verfügbar sind, sehen einige Spieler dieses Ticket als eine Art Bezahlschranke.

Es ist nicht das erste Mal, dass Niantic legendäre Pokémon hinter Event-Tickets versteckt. Die Galarischen Legendären Vögel wurden ursprünglich im DLC von Pokémon Schwert und Schild eingeführt. Diese regionalen Varianten bieten interessante neue Designs und Typenkombinationen: Galar-Arktos ist Psycho und Flug, Galar-Zapdos ist Kampf und Flug, und Galar-Lavados ist Unlicht und Flug.

Ticketbeschränkungen und Käufe

Gibt es Einschränkungen beim Kauf der Tickets? Wie bei den meisten zeitlich begrenzten Forschungstickets können PokeMünzen nicht zum Kauf verwendet werden; du musst echtes Geld einsetzen. Du hast jedoch die Möglichkeit, die Tickets an Freunde zu verschenken, vorausgesetzt, ihr habt mindestens den Freundeslevel „Superfreund“ erreicht.

Derzeit ist noch unklar, ob Spieler mehrere Tickets für sich selbst kaufen können. Diese Art von Ticketkäufen könnte die Dynamik des Spiels spürbar verändern, nicht zuletzt, weil Spieler ihre Chancen auf eine Begegnung mit den schwer fassbaren Galarischen Vögeln erhöhen können.

Erweiterte Spielmechaniken und Galar-Vögel

Was macht die Galar-Vögel in Pokémon Go so besonders? Die Einführung der Galarischen Vögel in Pokémon Go hat die Fangmechaniken des Spiels erweitert. Ihre schillernden Versionen, die letztes Jahr eingeführt wurden, greifen auf die ursprünglichen Farbmuster der Kanto-Region zurück. Es bleibt abzuwarten, wie hoch die Chancen auf eine schillernde Begegnung für Ticketkäufer sein werden.

Die Galarischen Vögel sind nicht nur wegen ihrer Seltenheit, sondern auch wegen ihrer einzigartigen Typenkombinationen und Designs beliebt. Sie verleihen dem Spiel eine zusätzliche strategische Komponente, die sowohl für neue als auch für erfahrene Spieler interessant ist.

Bist du bereit, das Ticket für die zeitlich begrenzte Forschung zu kaufen? Hast du schon einmal Erfolg gehabt, einen der Galarischen Legendären Vögel zu fangen? Teile deine Erfahrungen und Meinungen mit uns in den Kommentaren!