Pokemon GO November 2025 – Lucky Trinket kehrt zurück und Viridium im Kampf!

Die neueste Ankündigung für Pokemon GO bringt aufregende Neuigkeiten für den November 2025. Das Highlight des Monats ist die Rückkehr des Lucky Trinket als Hauptbelohnung für den GO Pass Deluxe. Trainer, die Rang 100 im November Pokemon GO Pass erreichen, können sich auf einen besonderen Kampf mit dem legendären Viridium freuen, das im Rahmen des Tales of Transformation-Events auftritt.

Die Rückkehr des Lucky Trinket

Welche Vorteile bietet das Lucky Trinket? Mit dem Lucky Trinket kannst du einem Freund auf dem Level Großartig oder höher helfen, ein Glücksfreund zu werden. Der Handel mit einem Glücksfreund garantiert, dass die getauschten Pokemon den Glücksstatus erhalten. Dies halbiert die Menge an Sternenstaub, die benötigt wird, um sie zu verbessern, und stellt sicher, dass alle ihre individuellen Werte mindestens 12 betragen.

Der November 2025 Pokemon GO Pass und der GO Pass Deluxe sind vom 4. November bis zum 2. Dezember verfügbar, beginnend und endend um 10:00 Uhr Ortszeit. Dies gibt dir die Möglichkeit, die letzten Tage des Halloween-Events bis zum 2. November zu genießen.

Belohnungen und Herausforderungen

Was kannst du von den November 2025 GO Pass Belohnungen erwarten? Der GO Pass bietet eine Vielzahl von Belohnungen:

Eine Begegnung mit Viridium mit einem speziellen Hintergrund

Sternenstaub

Erfahrungspunkte (EP)

Maximalpartikel

Pokébälle

Bonbons

Weitere Überraschungen!

Der GO Pass Deluxe bietet zusätzlich:

Ein Lucky Trinket

Ein Superbrutapparat

Zusätzliche Begegnungen mit noch mehr Pokémon

Premium-Items wie Premium-Kampf-Pässe, Rauch, Brutapparate, Lockmodule und mehr

XL-Bonbons

Und noch mehr Überraschungen!

Besondere Meilenstein-Boni

Welche Meilenstein-Boni gibt es? Es gibt mehrere spezielle Boni, wenn du bestimmte Ränge erreichst:

Rang 25: Öffne bis zu 40 Geschenke pro Tag, erhalte bis zu 125 Geschenke durch das Drehen von PokéStop- und Arena-Fotodiscs und halte bis zu 30 Geschenke in deinem Beutel.

Rang 50: Doppelte Dauer des täglichen Abenteuerrauchs.

Rang 75: Doppelte Sternenstaub- und EP-Belohnung beim Ausbrüten von Eiern.

Ein Upgrade auf den GO Pass Deluxe verstärkt diese Boni zusätzlich.

Die Rolle von Viridium

Warum ist Viridium so besonders? Viridium, das bekannt ist als Grasland-Pokemon, erschien erstmals in Pokemon Schwarz und Weiß und ist eines der Schwerter der Gerechtigkeit in der Einall-Region. In Pokemon GO wurde es im Dezember 2019 als Raid-Boss hinzugefügt. Sein elegantes, grünes Erscheinungsbild und seine hohe Spezialverteidigung machen es zu einem bemerkenswerten Gegner, jedoch hat es Schwächen gegenüber Flug-, Feuer- und Psycho-Pokemon.

Parallele Events im November

Was erwartet dich noch im November? Der November 2025 GO Pass läuft parallel zu einem bevorstehenden Pokemon GO Crossover-Event mit dem Pokemon Sammelkartenspiel. Zwischen dem 7. und 30. November hast du die Gelegenheit, an beiden Events teilzunehmen und doppelte Belohnungen zu sammeln.

Wie immer interessiert uns deine Meinung. Was denkst du über die neuesten Belohnungen im Pokemon GO November 2025 GO Pass? Teile deine Gedanken mit uns in den Kommentaren!