Pokémon Go-Jubiläum – Schillerndes Gierspenst sorgt für Aufregung und Verwirrung

Pokémon Go feiert in diesem Jahr sein neuntes Jubiläum und Niantic hat zu diesem Anlass ein besonderes Event ins Leben gerufen. Seit dem 6. Juli 2016 zieht das beliebte Augmented Reality-Spiel Millionen von Menschen weltweit in seinen Bann. Dieses Jahr gibt es eine aufregende Neuerung: Zum allerersten Mal kannst du das schillernde Gierspenst in seiner Wanderform antreffen, das exklusiv in Pokémon Go gefangen werden kann. Während viele sich darauf freuen, sorgt diese Einführung auch für einige Verwirrung und Frustration.

Die Herausforderung des schillernden Gierspensts

Was macht das neue schillernde Gierspenst so besonders? Gierspenst ist ein eher kleines Pokémon, und viele bemerken nicht sofort, dass die schillernden Varianten, die sie finden, tatsächlich kostümierte Versionen sind. Das wäre an sich kein großes Problem, wäre da nicht die Tatsache, dass kostümierte Pokémon, egal ob schillernd oder nicht, nicht in Pokémon Home oder in die Hauptspiele übertragen werden können. Dieses Manko hat schon in der Vergangenheit für Frustration gesorgt und ist besonders ärgerlich, wenn die Unterschiede zwischen einem normalen und einem kostümierten Gierspenst kaum erkennbar sind.

Wie erkennst du die Unterschiede? Das wandernde Gierspenst trägt eine Münze auf dem Rücken, während die kostümierte Variante eine „9“ auf der Münze hat, um den neunten Jahrestag von Pokémon Go zu feiern. Diese Unterschiede sind jedoch kaum wahrnehmbar, weshalb du oft erst nach dem Fangen die Besonderheiten siehst. Kostümierte Gierspenst können nicht weiterentwickelt werden und besitzen einen speziellen Hintergrund, der eine größere Version der Jubiläumsmünze zeigt.

Verwirrung und Missverständnisse

Warum gab es Verwirrung bei der Einführung? Niantic hat die Standardversion des schillernden Gierspensts erst nach Beginn des Jubiläumsevents in Pokémon Go integriert. Dies führte zu dem Missverständnis, dass nur kostümierte Versionen schillernd sein können. Inzwischen wissen wir, dass dies nicht der Fall ist, doch die Einführung des Events verlief chaotisch und hätte mehr Klarheit von Seiten Niantics erfordert.

Welche Lehren könnten gezogen werden? Entwickler sollten aus dieser Situation lernen und in Zukunft dafür sorgen, dass kostümierte Pokémon leichter zu identifizieren sind. Wenn mit Kostümen richtig umgegangen wird, kann dies viel Spaß machen. In den letzten neun Jahren gab es viele großartige Ergänzungen, darunter die kürzlich hinzugefügte Version von Legios. Doch es mindert den Spaß deutlich, wenn du das Kostüm nicht erkennen kannst, vor allem wenn du deine Pokémon in Spiele wie Karmesin und Purpur übertragen möchtest.

Was denkst du über das aktuelle Event und die Einführung des schillernden Gierspensts? Hattest du bereits die Gelegenheit, ein schillerndes Gierspenst zu fangen, und war es vielleicht sogar kostümiert? Teile deine Erfahrungen und Meinungen in den Kommentaren mit uns!