Pokémon GO Event – Erlebe Gigadynamax-Grimmsnarl und neue schillernde Formen!

In einer aufregenden Ankündigung hat Pokémon GO neue Details zu seinem kommenden Wild Area: Global Event enthüllt. Dieses Event wird die Einführung von Gigadynamax-Pokémon, einer besonderen Form, die erstmals in Pokémon Schwert und Schild eingeführt wurde, beinhalten. Das Highlight dieser Einführung ist die Möglichkeit, Grimmsnarl in seiner Gigadynamax-Form zu erleben. Dieses Pokémon, das ursprünglich in der achten Generation in der Galar-Region eingeführt wurde, wird in speziellen 6-Sterne-Max-Raids am 15. und 16. November 2025 erscheinen.

Neue Pokémon-Formen und -Inhalte

Was erwartet dich im Wild Area: Global Event? Das Event beginnt offiziell am 7. November 2025 in Nagasaki City, Japan, bevor es am 15. November weltweit verfügbar wird. Neben Grimmsnarl in seiner Gigadynamax-Form werden auch die seltenen schillernden Varianten von Morpeko, Olangaar und Pelzebub zu fangen sein. Diese Pokémon stammen alle aus der Galar-Region und bieten spannende neue Möglichkeiten für dein Team.

Zusätzlich kehren die mächtigen Pokémon zurück, die eine höhere Angriffskraft, Verteidigung und KP-Werte bieten. Um diese mächtigen Kreaturen zu fangen, stehen dir Safari-Bälle zur Verfügung, die bereits im letzten Wild Area Event eingeführt wurden.

Team GO Rocket und weitere Highlights

Welche Herausforderungen bietet das Event noch? Während des Events kannst du es mit Team GO Rocket aufnehmen und die Gelegenheit nutzen, ein Schatten-Darkrai zu fangen. Darüber hinaus wird es spezielle Event-Pokémon geben, darunter ein wildes Pandagro mit Umhang und ein Schatten-Cresselia.

Diese Herausforderungen bieten nicht nur die Möglichkeit, deine Sammlung zu erweitern, sondern auch, dein Können gegen einige der stärksten Gegner im Spiel zu testen.

PokéCoins und der Oktober-Pass

Was bietet der neue Saisonpass? Eine spannende Neuigkeit ist die mögliche Einführung von PokéCoins im Pokémon GO Oktober 2025 Pass. Diese Änderung würde es dir ermöglichen, PokéCoins direkt über den Pass zu verdienen, anstatt sie nur durch das Besetzen von Arenen oder den Kauf mit echtem Geld zu erhalten. Laut einem Leak könnte die kostenlose Version des Passes 400 PokéCoins bieten, während die Premium-Version 1.400 PokéCoins enthält.

Diese Neuerung könnte den Spielern eine effizientere Methode bieten, um an die wertvolle In-Game-Währung zu gelangen, und die Attraktivität des Saisonpasses erheblich steigern.

Was hältst du von den neuesten Entwicklungen in Pokémon GO? Teile deine Meinung in den Kommentaren!