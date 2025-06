Pokémon Go – Eevee und Rookies stehen im Fokus der nächsten Community Days

Niantic hat kürzlich die Details zu zwei bevorstehenden Community Day-Events in Pokémon Go enthüllt, die im Rahmen der Delightful Days-Saison stattfinden werden. Die Entwickler von Pokémon Go sind bekannt dafür, Spannung zu erzeugen, indem sie nur die Daten dieser Events im Voraus bekanntgeben. Jetzt sind jedoch die Einzelheiten für die Community Days im Juli und August bekannt geworden, einschließlich der vorgestellten Pokémon und ihrer speziellen Attacken.

Community Day Classic im Juli

Welche Pokémon stehen im Mittelpunkt des Community Day Classic im Juli? Im Juli wird Eevee im Mittelpunkt eines Community Day Classic stehen. Das Event findet an zwei Tagen, nämlich am Samstag, dem 5. Juli, und Sonntag, dem 6. Juli 2025, jeweils von 14:00 bis 17:00 Uhr Ortszeit statt. Diese doppelte Gelegenheit gibt den Spielern mehr Zeit, schillernde Versionen aller acht Entwicklungen von Eevee zu ergattern. Eevee gehört zu den Pokémon, die sich in verschiedene Formen entwickeln können, darunter Aquana, Blitza, Flamara, Psiana, Nachtara, Folipurba, Glaziola und Feelinara.

Spieler, die während des Events ein Evoli fangen oder ausbrüten, erhalten eines, das die Lade-Attacke „Rückkehr“ beherrscht. Wenn Spieler ihr Evoli bis Samstag, den 12. Juli 2025, um 22:00 Uhr Ortszeit weiterentwickeln, erhalten sie ein Pokémon mit den folgenden speziellen Attacken:

Psiana – Spukball (Lade-Attacke)

Flamara – Gegenstoß (Lade-Attacke)

Glaziola – Aquawelle (Lade-Attacke)

Blitza – Blitzkanone (Lade-Attacke)

Folipurba – Kugelsaat (Sofort-Attacke)

Feelinara – Psychoschock (Lade-Attacke)

Nachtara – Psychokinese (Lade-Attacke)

Aquana – Siedewasser (Lade-Attacke)

Community Day im August

Welches Pokémon wird im August hervorgehoben? Im August wird Rookies als das vorgestellte Pokémon bekanntgegeben, nachdem Pokémon Go-Spieler am Wochenende darüber abgestimmt haben. Das Community Day-Event findet am Samstag, dem 30. August 2025, von 14:00 bis 17:00 Uhr Ortszeit statt. Während dieses Events haben Spieler die Möglichkeit, ein Krarmor zu entwickeln, das die spezielle Attacke „Aero-Ass“ beherrscht. Weitere Details zu In-Game-Boni werden näher am Event bekanntgegeben.

Die Wahl von Rookies als Highlight-Pokémon zeigt, dass Niantic auf die Community hört und Spieler über die Gestaltung der Events mitbestimmen lässt. Es bleibt spannend, welche Überraschungen Niantic für die Community Day-Events noch bereithält und ob es in Zukunft weitere Abstimmungen geben wird.

Weitere Community Day-Events

Was können wir von den zukünftigen Community Day-Events erwarten? Mit den drei geplanten Community Day-Events während der Delightful Days-Saison bleibt nur noch ein Event im Juli, dessen Details noch nicht bekannt sind. Niantic hat noch nicht das „traditionelle“ Community Day-Event für den Juli enthüllt. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass das Event Quaxly zum Highlight haben könnte. In den letzten Jahren hat Niantic die Starter-Pokémon aus einer bestimmten Region gefeatured, und für 2025 stehen die Starter aus Paldea im Mittelpunkt. Im Januar war Felori im Mittelpunkt und im März Karmesin, was darauf hindeutet, dass wir Quaxly noch dieses Jahr sehen könnten. Ob dies im Juli geschieht, bleibt abzuwarten.

Bist du gespannt auf diese beiden Community Day-Events? Glaubst du, dass Quaxly im Juli auftauchen wird? Teile deine Gedanken in den Kommentaren unten!