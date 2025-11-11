Pokémon GO – Dezember 2025: Fange exklusive Schillernde und Boni-Highlights

Der Dezember 2025 Community Day von Pokémon GO steht vor der Tür und verspricht, ein spannendes Ereignis für alle Trainer zu werden. Am 6. und 7. Dezember 2025 wird es möglich sein, bis zu 16 verschiedene Pokémon mit den gleichen Schillernden Chancen wie in früheren Events zu fangen. Dieses Event bietet eine willkommene Gelegenheit, einige der seltenen Kreaturen zu ergattern, die du vielleicht in der Vergangenheit verpasst hast.

Pokémon des Community Days

Welche Pokémon werden vorgestellt? Am Samstag, den 6. Dezember 2025, kannst du Pokémon wie Karrablast, Schnuthelm, Gelatini, Felori, Krokel und Pampuli fangen. Am Sonntag, den 7. Dezember 2025, warten Monozyto, Flabébé in Region-spezifischen Blumenfarben, Peppeck, Miniras, Meikro und Kwaks auf dich.

Besonders spannend ist die Möglichkeit, in den letzten zehn Minuten jeder Stunde Pokémon wie Machollo, Evoli, Karnimani und Trasla anzutreffen, mit einer erhöhten Chance, dass sie schillernd sind. Wenn du Glück hast, könntest du sogar ein Schillerndes fangen!

Magischen Merch entdecken! ✨ Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️ Zum Shop

Spezialattacken und Weiterentwicklungen

Welche Attacken sind verfügbar? Während des Events kannst du Pokémon entwickeln, um spezielle Attacken freizuschalten. Ein Machomei wird die Lade-Attacke Vergeltung kennen, wenn du es während des Events entwickelst. Evoli und seine Entwicklungen erhalten ebenfalls spezielle Attacken, die du nicht verpassen solltest.

Von Aquana bis Feelinara, jede Entwicklung von Evoli wird eine einzigartige Attacke besitzen. So wird zum Beispiel Aquana die Lade-Attacke Siedewasser erlernen, während Feelinara die Lade-Attacke Psychoschock kennen wird.

Event-Boni und Belohnungen

Welche Boni sind aktiv? Während des Community Days kannst du von doppelten EP, Sternenstaub und Bonbons profitieren, wenn du Pokémon fängst. Auch die Chance, XL-Bonbons zu erhalten, ist für Trainer ab Level 31 verdoppelt.

Zusätzlich bleiben Rauch und Lockmodule während des Events länger aktiv. Für Trades gibt es ebenfalls Boni: Du kannst bis zu drei Spezial-Tausche pro Tag durchführen, und sie kosten 50 % weniger Sternenstaub.

Spezialforschung und Herausforderungen

Gibt es eine Spezialforschung? Ja, für 4,99 Euro kannst du eine exklusive Spezialforschung für den Community Day erwerben. Diese bietet nicht nur Begegnungen mit den vorgestellten Pokémon, sondern auch wertvolle Items wie Elite-TMs und ein Rocket-Radar.

Darüber hinaus werden Feldforschungen und Sammlungsherausforderungen verfügbar sein, die dir zusätzliche Sternenstaub und EP einbringen können.

Vorbereitung auf das Event

Wie kannst du dich vorbereiten? Nutze die Belohnungen des Pokémon GO Pass im November 2025, um dich mit nützlichen Items einzudecken. Steigere dein Item-Limit, da Pokémon GO vor dem Event die Speicherkapazität auf 11.150 erweitert hat.

Am besten planst du deine Route und stellst sicher, dass dein Smartphone aufgeladen ist, um das Beste aus dem Community Day herauszuholen.

Wirst du am Dezember Community Day teilnehmen? Teile deine Pläne und Vorbereitungen in den Kommentaren!