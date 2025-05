Pokémon Go Delightful Days Saison 2025 mit neuen Pokémon und spannenden Events

Die neue Saison von Pokémon Go steht kurz bevor, und Niantic hat enthüllt, dass das „Delightful Days“-Thema am 3. Juni 2025 starten und bis zum 2. September 2025 um 10 Uhr Ortszeit laufen wird. Diese Saison wird die Einführung mehrerer neuer Pokémon sehen, die erstmals in verschiedenen Nintendo Switch-Spielen aufgetreten sind, darunter Pokémon Schwert und Schild, Pokémon-Legenden: Arceus sowie Pokémon Karmesin und Purpur.

Neue Pokémon und Gigantamax-Formen

Welche neuen Pokémon erwarten dich? Während der Saison kannst du mit dem Erscheinen von Yamper und seiner Weiterentwicklung Boltund, Hisui-Lilminip und allen Formen von Shirudomiria rechnen. Diese Neuzugänge werden sicherlich für frischen Wind in deiner Pokémon-Sammlung sorgen.

Zusätzlich wird es neue Gigadynamax-Formen in Max-Schlachten geben. Gigadynamax-Gortrom wird kurz vor dem Beginn der neuen Saison debütieren und ab dem 31. Mai 2025 in Max-Schlachten erscheinen. Auch die Gigadynamax-Formen der anderen Galar-Starter werden hinzugefügt: Liberlo und Intelleon. Die kürzlich eingeführte RSVP-Funktion wird ebenfalls aufgerüstet, um es Spielern zu ermöglichen, sich für Max-Schlachten mit Gigadynamax-Pokémon anzumelden.

Forschungsdurchbruch und Eierpedition

Welche Pokémon erscheinen in den Forschungsdurchbrüchen? Während der neuen Saison kannst du in den Forschungsdurchbruch-Begegnungen auf Pokémon wie Aerodactyl, Gruff, Frigometri, Galar-Corasonn, Kaumalat und Fatalitee treffen. Diese Vielfalt an Pokémon bietet reichlich Gelegenheit, seltene Exemplare zu ergattern.

Die „Eierpedition Access“, die erstmals 2024 eingeführt wurde, kehrt in der neuen Saison zurück. Zu Beginn jedes Monats werden neue Tickets verfügbar sein, die den Spielern bei ihrem ersten Dreh eines PokéStops oder der Arena-Fotodisc einen Inkubator garantieren.

Go-Kampfliga und neue Belohnungen

Welche Cups erwarten dich in der neuen Saison? In der neuen Saison der Go-Kampfliga können Spieler an den folgenden Cups teilnehmen: Sonnenschein-Cup, Fossilien-Cup, Sommer-Cup, Element-Cup, Hisui-Cup und der Fang-Cup. Die Teilnahme an der Go-Kampfliga wird den Spielern helfen, einige neue Belohnungen freizuschalten.

Besonders hervorzuheben ist, dass Spieler Avatar-Items basierend auf Leons Erscheinung im Kampf-Turm von Pokémon Schwert und Schild erhalten können. Zudem werden einige Attacken angepasst, sodass Attacken wie Käferbiss, Zornklinge und Patronenhieb nun eine höhere Stärke haben als zuvor.

Community Days und Pokémon Go Fest 2025

Welche Events sind in der neuen Saison geplant? Bereits früher im Monat hat Niantic einen vollständigen Saisonplan veröffentlicht, der einige Hinweise auf die großen Ereignisse während der „Delightful Days“ gibt. Diese Saison wird vier Community Day-Events umfassen: einen im Juni, zwei im Juli und einen weiteren im August. Besonders erwähnenswert ist, dass der Community Day Classic im Juli ein zweitägiges Event sein wird.

Natürlich ist das größte Highlight dieser Saison das Pokémon Go Fest 2025. Die Präsenzveranstaltungen beginnen bereits am Ende dieser Woche, während ein globales Event am 28. und 29. Juni 2025 stattfinden wird. Bist du aufgeregt über die neue Saison von Pokémon Go? Was freust du dich am meisten in den kommenden Monaten? Teile deine Gedanken mit mir direkt in den Kommentaren!