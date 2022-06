Pokémon Go Community Day im Juli 2022 – welches Pokémon spawnt?

© Niantic / The Pokémon Company

Im Sommer wird wieder ordentlich gefangen! Niantic ließ uns vor geraumer Zeit wissen, dass sie ein Pokémon Go Community Day im Juli veranstalten werden. Und was gibt es dieses Mal auf der Pokémon-Liste?

Wie immer gibt es ein Pokémon, das im Rahmen des Community Day in den Mittelpunkt gestellt wird. Und dieses Mal ist es das altehrwürdige Staralili. Ein echter Klassiker!

Falls ihr zuletzt Pokémon Strahlender Diamant oder Pokémon Leuchtende Perle gesuchtet habt, dürfte euch Staralili kein unbekannter Flattermann sein. Es stellt sich uns sogar im in der Eingangsszene des Spiels in den Weg. Aber hey! Das haben wir natürlich umgehend besiegt. Gar kein Problem für eine*n Pokémon-Meister*in?

Wann startet der Pokémon Go Community Day im Juli 2022?

Wann beginnt der Community Day? Der Pokémon Go Community Day im Juli 2022 startet am 17. Juli 2022 um 11 Uhr deutscher Zeit. Das spezielle Event endet um 14 Uhr, also runde drei Stunden später.

Bedenkt, dass Pokémon nicht nur in der Nähe spawnen, ihr könnt die Pokémon auch durch Schnappschüsse spawnen lassen.

Gibt es besondere Boni? Ja, wenn ihr Staravia (die Weiterentwicklung von Staralili) zu einem Staraptor entwickelt, erhält es die Attacke Windstoß. Das gilt aber nur am 17. Juli 2022 und zwar zwischen 11 und 19 Uhr deutscher Zeit.

Außerdem profitiert ihr an dem Tag von folgenden Boni. Es lohnt sich:

Attacke Windstoß erlernen

Doppelte Bonbons

3-fache Erfahrungspunkte

2-fache Chance auf XL-Bonbons

Lockmodule und Rauch halten 3 Stunden

Und obendrein könnt ihr zwischen 14 Uhr und 19 Uhr einen Spezialtausch vollziehen, der euch 50 Prozent weniger Sternenstaub kostet.

Seid ihr bereit für den Kampf? Falls ja, könnt ihr euch zwischen 14 Uhr und 19 Uhr aufmachen, an Raid-Kämpfen teilzunehmen. Staravia wartet hier in diversen Arenen auf euch – und zwar mit einer Stufe-4-Wertung.

Wie kann ich an solch einem Raid teilnehmen? Für den Raid am Community Day benötigt ihr einen Raid-Pass oder einen Premium-Kampf-Pass.

Das Besondere an dem Raid ist, dass Staralili 30 Minuten lang in der Nähe spawnen, falls ihr Staravia im Raid zuvor besiegt habt. So lässt sich Staralili einfacher farmen. Vor allem, wenn ihr auf Shiny-Jagd seid.

Wird es ein Ticket geben? Ja, es gibt ein Ticket für die Pokémon Go Community Day im Juli 2022. Dieser erscheint am Tag des Geschehens im Ingame-Shop und startet eine Spezialforschung. Sie trägt den Namen „Feldnotizen: Staralili“.

Wie viel kostet das Ticket? Das Ticket für den Community Day im Juli 2022 kostet euch 0,99 Euro.

