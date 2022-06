Pokémon GO Retro Cup: Das sind die besten Pokémon

© The Pokémon Company/Niantic

Pokémon GO veranstaltet wieder den Retro Cup und da stellt sich natürlich die Frage, mit welchen Pokémon ihr die besten Chancen habt. Die Typen Unlicht, Fee und Stahl fallen zwar weg, aber die Möglichkeiten bleiben trotzdem schier unendlich. Wir liefern euch einen Überblick und Tipps für die besten Teams.

Pokémon GO Retro Cup: So funktioniert’s, das sind die Regeln

Innerhalb von „Pokémon GO“ findet jetzt schon zum dritten Mal der Retro Cup statt. Dabei müssen wir auf alle Pokémon der Typen Unlicht, Fee und Stahl verzichten. Also alle Typen, die es in den früheren Pokémon-Editionen noch nicht gegeben hat. Daher kommt natürlich auch der Name und der Charme des Ganzen.

Darauf müsst ihr achten: Im Retro Cup von „Pokémon GO“ gelten dieselben Regeln wie bei der Superliga, was die Obergrenze der WP (Wettkampfpunkte) angeht.

Das heißt, ihr dürft insgesamt lediglich eine maximale WP-Anzahl von 1.500 mit ins Feld führen. Dementsprechend gibt es eine riesige Auswahl an Pokémon, die ihr nutzen könnt. Aber eine Kern-Meta existiert trotzdem.

Wann geht’s los? Der Retro Cup läuft seit dem 22. Juni um 22 Uhr.

Pokémon GO-Meta: Das sind die besten Pokémon für den Retro Cup

Hypno steht im Mittelpunkt der Meta und kann ideal genutzt werden, um im Retro Cup von „Pokémon GO“ zu gewinnen. Einfach deshalb, weil es keine Pokémon vom Stahl- oder Unlicht-Typ gibt, die das Psycho-Pokémon gut kontern können. Ihr könnt zwar mit Altaria und Seedraking etwas gegen Hypno ausrichten, seid mit den beiden aber gegenüber den Typen Eis und Gestein sehr anfällig.

Generell empfehlenswert sind die folgenden Pokémon:

Schlurp (Schlecker, Bodyslam, Blattgeißel)

(Schlecker, Bodyslam, Blattgeißel) Pelipper (Flügelschlag, Meteorologe (Wasser), Orkan)

(Flügelschlag, Meteorologe (Wasser), Orkan) Relaxo (Schlecker, Bodyslam, Kraftkoloss)

(Schlecker, Bodyslam, Kraftkoloss) Alpollo / Gengar (Dunkelklaue, Finsterfaust, Spukball)

/ (Dunkelklaue, Finsterfaust, Spukball) Deoxys (Verteidigungsform) (Konter, Steinhagel und Donnerblitz oder Psyschub)

(Konter, Steinhagel und Donnerblitz oder Psyschub) Cresselia (Konfusion oder Psychoklinge, Strauchler und Seher oder Mondgewalt)

Als Spezialisten leisten die folgenden Pokémon gute Dienste:

Alola-Knogga (Feuerwirbel, Schattenknochen, Knochenkeule)

(Feuerwirbel, Schattenknochen, Knochenkeule) Regirock (Zielschuss, Steinkante, Fokusstoß)

(Zielschuss, Steinkante, Fokusstoß) Fiaro (Einäschern, Sturzflug, Nitroladung)

(Einäschern, Sturzflug, Nitroladung) Apoquallyp (Bürde, Spukball und Blubbstrahl oder Eisstrahl)

(Bürde, Spukball und Blubbstrahl oder Eisstrahl) Castellith (Katapult, Steinhagel, Kreuzschere)

(Katapult, Steinhagel, Kreuzschere) Drifzepeli (Bürde, Eiswind, Spukball)

(Bürde, Eiswind, Spukball) Alola-Geowaz (Voltwechsel, Steinkante, Felswurf)

Retro Cup: Beste Leads/Opener

Für eine gelungene Eröffnung des „Pokémon GO“-Kampfes, wenn die Schilde noch verfügbar sind.

Schlurp Hypno (Konfusion, Spukball und Eishieb oder Donnerschlag) Frosdedje (Eissplitter, Eiswind und Aquawelle) Drifzepeli Rexblisar

Retro Cup: Die 5 besten Safe Switches

Kontert euer Gegenüber mit dem passenden Pokémon, weicht auf diese aus.

Frosdedje Cresselia Schlurp Hypno Viscogon

Die 5 besten Closer im Retro Cup

Wenn Schilde keine Rolle mehr Spielen, braucht ihr besonders starke und widerstandskräftige Pokémon.

Chaneira Schlurp Cresselia Woingenau Jugong

Ideale Team-Zusammensetzungen für den Pokémon GO Retro-Cup

Schlurp , Drifzepeli ,Formeo (Regen)

, Hypno , Machomei , Frosdedje

, , Regirock , Rexblisar , Apoquallyp

, , Meditalis , Lapras , Bisaflor

, , Welsar, Alola-Knogga, Zapdos

Mit welchen Teams tretet ihr am liebsten an? Schreibt es uns in die Kommentare.