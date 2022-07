Mit Pokémon Go lassen sich ganz einfach die verschiedensten Kreaturen der Pokémon-Welt direkt vor der Haustür fangen. Und um das Erlebnis noch etwas spannender zu machen gibt es innerhalb der nächsten Woche ein neues Feature: Täglicher Abenteuerrauch.

Was euch die neue Art von Rauch bringt und was es darüber zu wissen gibt, erfahrt ihr hier!

Pokémon Go: Was ist Täglicher Abenteuerrauch?

Alle Spieler*innen bekommen pro Tag einen Täglichen Abenteuerrauch, daher auch der Name. Davon kann immer nur ein Item im Beutel aufbewahrt werden, wird aber nicht auf die Gesamtkapazität angerechnet.

Was bringt der Tägliche Abenteuerrauch? Erst einmal aktiviert, hält der neue Rauch für 15 Minuten an. Wenn ihr in dieser Zeit spazieren geht, ist es viel wahrscheinlicher, dass ihr in der Wildnis seltenen Pokémon begegnet. Wichtig ist dabei nur, dass ihr euch wirklich bewegt.

Allerdings lässt sich der Tägliche Abenteuerrauch nicht gleichzeitig mit gewöhnlichem Rauch aktivieren und anders herum – Die Effekte lassen sich also leider nicht addieren.

Wie aktiviert man den Täglichen Abenteuerrauch? Bei der Aktivierung gibt es keine Besonderheiten. Genau wie bei gewöhnlichem Rauch, könnt ihr in eurem Item-Beutel nach „Täglicher Abenteuerrauch“ suchen oder ihr tippt auf das Symbol oben rechts auf der Karte. Dann müsst ihr nur noch über den Täglichen Abenteuerrauch wischen und schon ist er aktiviert.

© The Pokémon Company/Niantic

Wenn der Tägliche Abenteuerrauch bereits verbraucht wurde, wird dieser zum nächsten Tag aus dem Item-Beutel entfernt, um Platz für einen neuen Rauch zu machen.

Nach der Wirkungszeit bekommt ihr eine kleine Zusammenfassung von allen Pokémon, die ihr in den 15 Minuten fangen konntet und könnt euer Ergebnis auch ganz einfach in den sozialen Medien teilen.

Spezialforschung und weiterer Bonus

Das neue Feature lässt sich noch nicht direkt nach dem ersten Erhalt nutzen. Um den neuen Rauch aktivieren zu können, muss zunächst die dazugehörige Spezialforschung abgeschlossen werden.

Bei dieser bekommt ihr gezeigt, wie der Tägliche Abenteuerrauch eingesetzt wird und bekommt zusätzlich Erfahrungspunkte dazu.

Wenn ihr während der Aktivierung des Täglichen Abenteuerrauches weniger als 30 Pokébälle, Superbälle oder Hyperbälle im Beutel habt, erhaltet ihr zusätzlich noch 30 Pokébälle. Damit könnt ihr den neuen Rauch auch wirklich ausnutzen!