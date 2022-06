Pokémon GO Fest in Berlin: Das erwartet euch

© The Pokémon Company/Niantic

Pokémon GO-Fans können dieses Jahr wieder zu einem echten Live-Event gehen: Das Pokémon GO Fest findet in Berlin statt. Dabei handelt es sich um den ersten Halt einer regelrechten Welttournee und lange warten müsst ihr auch nicht mehr, bis es los geht – ganz im Gegenteil.

Das Pokémon GO Fest Berlin öffnet im Juli seine Pforten

Darum geht’s: „Pokémon GO“ lebt davon, draußen unterwegs zu sein und Pokémon zu fangen. Da bietet es sich natürlich an, gemeinsam mit anderen zu spielen und die Umgebung zu erkunden. Oder gleich ein komplettes Event abzuhalten, bei dem Fans zusammenkommen und Spaß haben können. Selbstverständlich winken spezielle Aktionen, Pokémon und Extras.

Die harten Fakten: Das „Pokémon GO“-Fest in Berlin findet am kommenden Wochenende statt, also vom 1. Juli bis zum 3. Juli 2022. Als Location dient der Britzer Garten. Dabei handelt es sich um eine weitläufige Parkanlage, die normalerweise Eintritt kostet und ideal für Veranstaltungen wie diese hier geeignet ist. Wer ein Early-Access-Ticket kauft, darf bereits ab 9 Uhr auf das Gelände, alle anderen ab 11 Uhr. Die Veranstaltung läuft täglich bis 18 Uhr abends.

Wann? 1. Juli bis 3. Juli

1. Juli bis 3. Juli Uhrzeit: Jeweils von 11 bis 18 Uhr, Early Access ab 9 Uhr

Jeweils von 11 bis 18 Uhr, Early Access ab 9 Uhr Wo? Berlin, Britzer Garten

Berlin, Britzer Garten Was kostet das? 24,99 Euro werden für das normale Ticket fällig, 32,13 Euro für den Early Access.

24,99 Euro werden für das normale Ticket fällig, 32,13 Euro für den Early Access. Nur einen Tag: Dabei gilt zu beachten, dass ihr immer nur ein Ticket für einen Tag kaufen könnt.

Das wird beim Pokémon GO Fest in Berlin geboten

Eine ganze Menge. Der Besuch des „Pokémon GO“-Fests lohnt sich nicht nur, wenn ihr auf Gleichgesinnte treffen wollt. Ihr könnt dort zum Beispiel auch bekannte Content Creator treffen, in einer Kampfarena gegen andere Trainer antreten oder zum Beispiel während des Event-Zeitraums für weniger Sternenstaub Pokémon tauschen. Es gibt auch Tauschstationen und bis zu sechs Spezial-Tausche.

Vier verschiedene Habitate: Zwei davon gibt es nur beim Pokémon GO-Fest in Berlin. Dazu passend warten natürlich auch zugehörige Sammler-Herausforderungen und Pokémon-Begegnungen auf euch. Elektrogarten : Hisui-Voltobal, Wadribie, Tarnpignon, Eguana und weitere Pokémon Windige Küste : Barschwa, Perlu, Sodamak, Fleknoil und weitere Pokémon Belebte Wiese : Galar-Ponita, Sichlor, Yanma, Vegimak und weitere Pokémon Geschmolzenes Gestein : Koknodon, Grillmak, Kiesling, Flampion und weitere Pokémon

Zwei davon gibt es nur beim Pokémon GO-Fest in Berlin. Dazu passend warten natürlich auch zugehörige Sammler-Herausforderungen und Pokémon-Begegnungen auf euch. Spezialforschung: Ihr könnt beim Pokémon GO Fest im Britzer Garten eine Spezialforschung absolvieren und bekommt dafür eine Begegnung mit der Zenitform von Shaymin.

Ihr könnt beim Pokémon GO Fest im Britzer Garten eine Spezialforschung absolvieren und bekommt dafür eine Begegnung mit der Zenitform von Shaymin. Event-Feldforschungsaufgaben

Schillerndes Grillmak und Schillerndes Tarnpignon feiern ihr Debüt in Pokémon GO.

feiern ihr Debüt in Pokémon GO. Pokémon GO Fest 2022-T-Shirts in einer exklusiven Sonderedition

in einer exklusiven Sonderedition Autogrammstunden

Freut ihr euch drauf, geht ihr hin? Schreibt es uns in die Kommentare!