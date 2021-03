Pikmin tritt in die Fußstapfen von Pokémon Go – neue AR-App kommt!

Nach dem überragenden Erfolg von Pokémon Go gehen Nintendo und Niantic einmal mehr eine Partnerschaft ein – dieses Mal für ein neues Spiel zum Pikmin-Franchise.

„Pikmin Mobile“ oder „Pikmin Go“, wie es womöglich heißen könnte, wird ähnlich wie Pokémon Go eine AR-App für mobile Endgeräte. Das Pikmin-AR-Spiel wird von den Niantic Tokyo Studios entwickelt.

Pikmin als AR-App für unterwegs!

Bislang gibt es nur wenige bestätigte Details. Niantic und Nintendo haben ihr Vorhaben gerade erst angekündigt. In der Ankündigung heißt es:

„Stellt euch vor, die Welt durch die Wunder von AR und an der Seite eurer Kumpel zu erkunden – inklusive neuer Pikmin-Freunde!“

Ihr könnt euch jetzt auf der offiziellen Seite eintragen, um rechtzeitig an die neusten Infos zu gelangen. Shigeru Miyamoto von Nintendo hat dies ebenfalls kommentiert, er meint:

„Niantics AR-Technologie hat es möglich gemacht, die Welt für uns so zu sehen, als würden Pikmin heimlich um uns herum leben. Basierend auf dem Leitfaden laufend Spaß zu erschaffen, ist es unsere Mission eine neue Erfahrung bereitzustellen, die sich von traditionellen Spielen unterscheidet.“

In dem neuen Pikmin-Spiel tauchen demnach die aus der Spielreihe bekannten Pikmin auf, mit denen ihr gemeinsam Abenteuer erleben könnt, während ihr unterwegs seid. Das Spiel wird also direkt in die Fußstapfen von „Pokémon Go“ treten, es wird sogar vom selben Hersteller produziert! Ob es auch so erfolgreich wird wie das große AR-Vorbild, bleibt jedoch noch abzuwarten.

Bis zum Release von „Pikmin Mobile“ oder „Pikmin Go“, der wohl noch in 2021 erfolgen soll, können wir den neusten Ableger Pikmin 3 Deluxe in einer Upgrade-Version auf der Nintendo Switch erleben. Mehr Infos dazu hier:

