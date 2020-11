Pokémon Go bringt 1 Milliarde USD in diesem Jahr, so erfolgreich wie nie

Pokémon Go, das spielt doch keiner mehr? Falsch gedacht! Laut Sensor Tower generiert der AR-Titel fürs Smartphone mehr Umsätze als je zuvor. In diesem Jahr konnte, wohlgemerkt schon jetzt zum Anfang des Novembers, die magische Marke von einer Milliarde US-Dollar überschritten werden. Die Verantwortlichen bei Niantic und The Pokémon Company nehmen also so viel mit dem Spiel ein wie nie zuvor.

Um zu verstehen, wie bemerkenswert diese Zahlen sind, müssen wir aber erst einmal einen Blick auf die Vorjahre werfen.

Pokémon Go ist eine wahre Goldgrube

Wie viel hat Pokémon Go in in den letzten Jahre eingenommen? Laut Sensor Tower war das Initialjahr 2016 sehr stark und im darauffolgenden Jahr gab es Tendenzen nach unten. Doch dann gab es einen dramatischen Anstieg, der sich durch die Jahre zog. Das sind die Zahlen aller Jahre:

2016 : 832 Millionen USD

: 832 Millionen USD 2017 : 589 Millionen USD

: 589 Millionen USD 2018 : 828 Millionen USD

: 828 Millionen USD 2019 : 902 Millionen USD

: 902 Millionen USD 2020: 1 Milliarde USD (November)

Insgesamt hat der Titel 4,2 Milliarden US-Dollar im Laufe der Jahre eingebracht. Davon ab, dass der Mobile-Markt floriert, hat die globale COVID-19-Pandemie und damit einhergehende Lockdowns ebenso viel dazu beigetragen, dass die Leute vermehrt auf Entertainment wie Videospiele zurückgegriffen haben und das aktuell immer noch tun.

Niantic hat diesbezüglich wichtige Stay-at-home-Features verbaut, die dazu ermutigen, zu Hause zu bleiben und trotzdem spielen zu können. Mit diesem Update gab es diverse Anpassungen, die das Bewegungsspiel so verändert haben, dass es auch stationär gespielt werden kann. Der Kerngedanke hinter „Pokémon GO“ ging dabei zwar ein wenig verloren, doch den Spielern gefällt es offensichtlich, die nun ihre täglichen Aufgaben erledigen, während sie soziale Distanz wahren.

Bis heute wurde der Titel über 600 Millionen Mal heruntergeladen, davon beziehen sich 466 Millionen Downloads auf den Google Play Store und 132 Millionen Downloads auf den App Store von Apple.