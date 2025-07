PlayStation Plus im Juli – Beliebte Spiele wie The Witcher 3 verlassen den Dienst

PlayStation Plus steht im Juli vor einer bedeutenden Umstellung, da eine Reihe beliebter Spiele, darunter The Witcher 3: Wild Hunt, den Dienst verlassen werden. Auch wenn Sony regelmäßig neue Spiele hinzufügt, müssen einige Titel ihren Platz räumen. Dies kommt für viele als Überraschung, da The Witcher 3 als eines der besten Rollenspiele dieser Generation gilt.

Beliebte Titel verlassen den Dienst

Welche Spiele werden im Juli aus PlayStation Plus entfernt? Eine kürzlich erfolgte Aktualisierung des PlayStation Stores hat gezeigt, welche Spiele im Juli aus dem PS Plus-Katalog entfernt werden. Neben The Witcher 3: Wild Hunt stehen weitere hochkarätige Titel auf der Liste:

BugSnax

Ride 5

Shinobi Striker

Star Wars Jedi: Survivor

Sword Art Online: Alicization Lycoris

Sword Art Online: Fatal Bullet

Sword Art Online: Hollow Realization

Sword Art Online: Last Recollection

Sword Art Online: Lost Song

Top Spin 25

UFC 5

Vacation Simulator: Back to Job

Wild Hearts

Überraschende Entscheidungen

Warum wird The Witcher 3 entfernt, während Cyberpunk 2077 hinzugefügt wird? Es mag merkwürdig erscheinen, dass Cyberpunk 2077 gerade erst hinzugefügt wurde, während The Witcher 3 entfernt wird. CD Projekt RED-Fans haben somit die Möglichkeit, ein weiteres hochgelobtes RPG der Entwickler zu erleben, auch wenn The Witcher 3 den Dienst verlässt.

Star Wars Jedi: Survivor und mehr

Was macht den Verlust von Star Wars Jedi: Survivor so bedeutend? Star Wars Jedi: Survivor, das als Nachfolger von Cal Kestis‘ Abenteuern gilt, wird ebenfalls aus dem PS Plus-Katalog entfernt. Das Spiel verbesserte sich in fast jedem Aspekt gegenüber seinem Vorgänger und bot ein noch tieferes Jedi-Erlebnis. Diese Titel basieren auf beliebten Anime-Serien und umfassen verschiedene Genres, sodass für jeden etwas dabei ist.

Ausblick auf kommende Spiele

Welche neuen Spiele können PS Plus-Abonnenten erwarten? Trotz der bevorstehenden Verluste gibt es auch Grund zur Vorfreude. Sony wird zweifellos neue Titel hinzufügen, die die Lücken füllen und für frische Spielerlebnisse sorgen. Es ist wichtig, diese Gelegenheit zu nutzen und die Spiele noch zu spielen, bevor sie entfernt werden.

Was hältst du von diesen Änderungen bei PlayStation Plus? Teile deine Meinung in den Kommentaren!