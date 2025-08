PlayStation könnte neues Assassin’s Creed vor Jahresende enthüllen

Ein neues Assassin’s Creed-Spiel wurde scheinbar von PlayStation geleakt. Ob es sich dabei um das nächste Hauptspiel mit dem Codenamen Hexe, das Spiel Assassin’s Creed Codename Invictus oder eines der Remakes handelt, bleibt vorerst unklar. Was jedoch bemerkenswert ist, ist der Hinweis, dass das Spiel bald erscheinen könnte. Diese Neuigkeiten stammen direkt aus dem Backend des PlayStation Network (PSN).

Ein Blick hinter die Kulissen von PSN

Was hat das PSN-Leak zu bedeuten? Auf der Social-Media-Plattform X hat PlayStation Game Size Informationen zu einem neuen Update im PSN-Backend geteilt. Dieses Update deutet darauf hin, dass ein neues Assassin’s Creed-Spiel in Arbeit ist. Da es im Backend von PSN gefunden wurde, scheint ein bevorstehender Release wahrscheinlich. Was es jedoch nicht enthüllt, sind spezifische Details darüber, welches Spiel es genau sein könnte. Sicher ist hingegen, dass es sich nicht um das Assassin’s Creed Shadows DLC handelt, da dieses einem anderen Veröffentlichungsmuster folgt.

Mögliche Kandidaten für das neue Spiel

Welche Assassin’s Creed-Spiele sind in der Pipeline? Laut vorherigen Berichten plant Ubisoft die Veröffentlichung von Assassin’s Creed Codename Invictus noch dieses Jahr. Dieses Spiel wurde bereits als ein kleineres, experimentelles Multiplayer-Spiel beschrieben. Da es ursprünglich für 2025 geplant war, scheint es nun der wahrscheinlichste Kandidat zu sein, obwohl Ubisoft offiziell nichts dazu gesagt hat.

Weitere Möglichkeiten schließen ein Remake ein. Ubisoft hat bestätigt, dass mehrere Assassin’s Creed Remakes in Arbeit sind. Basierend auf früheren Berichten wird das erste dieser Remakes ein Remake von Assassin’s Creed IV: Black Flag sein. Doch auch dieses ist, laut Berichten, nicht für eine Veröffentlichung im Jahr 2025 vorgesehen. Ebenso verhält es sich mit Assassin’s Creed Codename Hexe, dem nächsten Hauptspiel der Serie, das ebenfalls noch nicht bereit für eine Veröffentlichung 2025 ist.

Was bedeutet der Leak für die Zukunft?

Wie wirkt sich der Leak auf die Assassin’s Creed-Serie aus? Auch wenn derzeit vieles Spekulation bleibt, scheint klar zu sein, dass ein neues Assassin’s Creed-Spiel noch vor Jahresende erscheinen wird. Ubisoft hat bisher keine Stellung zu diesem Leak genommen und es ist unwahrscheinlich, dass sich dies bald ändert. Sollte es jedoch neue Informationen geben, werden wir diese natürlich umgehend mitteilen.

Bis dahin bleibt es spannend, welche Überraschungen Ubisoft für uns bereithält. Welche Erwartungen hast du an das neue Assassin’s Creed-Spiel? Teile deine Gedanken in den Kommentaren mit uns!