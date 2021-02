Phasmophobia für Konsole: Erscheint das Spiel für PS4, Xbox One & Nintendo Switch?

Der Koop-Titel Phasmophobia ist im September 2020 auf Steam in den Early Access gestartet und hat sich seitdem zu einem wahren Überraschungshit auf Streaming-Plattformen wie Twitch und YouTube entwickelt. Auf Steam sind die insgesamt fast 190.000 Bewertungen Äußerst Positiv. Bislang ist der Multiplayer-Titel jedoch lediglich für PC-Besitzer spielbar. Doch könnte „Phasmophobia“ in Zukunft auch für andere Plattformen wie PS4/PS5, Xbox One, Xbox Series X/Xbox Series S erscheinen?

Erscheint Phasmophobia für Konsole?

Generell befindet sich „Phasmophobia“ derzeit noch im Early Access. Hinter dem Entwicklerstudio Kinetic Games steckt zudem lediglich eine Person, weshalb die Ressourcen bei dem Titel recht stark beschränkt sind. Hinzu kommt, dass die PC-Version noch nicht fertig entwickelt ist. Die Vollversion soll allerdings in diesem Jahr erscheinen. Dennoch kann es hierbei durchaus noch zu Verschiebungen kommen.

© Kinetic Games

Von Versionen für die verschiedenen Konsolen ist derzeit also noch überhaupt keine Rede. Viel eher liegt der Fokus weiterhin auf der Verbesserung der Erfahrung mit einem VR-Headset. Selbst wenn also Pläne für die Konsole existieren, dürften diese sicherlich nicht mehr in diesem Jahr umgesetzt werden. Möglicherweise wird Kinetic Games mit einer solchen Umsetzung aber beginnen, sobald die Vollversion veröffentlicht wurde.

Was passiert in Phasmophobia?

Das Grundprinzip ist schnell erklärt: Mit bis zu vier Spielern müsst ihr an unterschiedlichen Schauplätzen durch den Einsatz von verschiedenen Ausrüstungsgegenständen Beweise für Geister ausfindig machen. Das Ziel besteht am Ende einer jeden Runde daraus auf Grundlage eurer gesammelten Beweise die richtige Geisterart zu bestimmen.