Das Indie-Survival-Horrorspiel Phasmophobia von Kinetic Games wird von Woche zu Woche beliebter. Der gruselige Titel schickt Spieler in ein verfluchtes Gebäude, in dem es herauszufinden gilt, wo sich eine geisterhafte Erscheinung befindet und um welches Wesen es sich genau handelt. Die Sache hat nur einen gigantischen Haken, denn die Geister in „Phasmophobia“ sind von eurer Anwesenheit nicht sonderlich begeistert.

Es dauert also meist nicht lange, da wird aus der gruseligen Geisterjagd ganz schnell ein Kampf ums Überleben, denn wenn solch ein Wesen erst einmal auf die Jagd geht, ist der Spielspaß für viele Neulinge ganz schnell verflogen. Doch wie entgeht man der Heimsuchung in „Phasmophobia“ und wie stellt man sicher, am Leben zu bleiben? Diese Fragen beantworten wir euch in diesem kurzen Guide.

Zuerst sollte gesagt werden, dass ihr euch in Phasmophobia nicht von Anfang an Sorgen darum machen müsst, dass ein hasserfüllter Geist Jagd auf euch macht. Die ersten fünf Minuten des Spiels sind für euch sicher, da das Wesen in diesem Zeitraum inaktiv bleibt, beziehungsweise seinen Spuk auf ein Minimum reduziert. Im Van vor dem Gebäude findet ihr eine digitale Uhr, die euch anzeigt, wie viel von den ursprünglichen fünf Minuten euch noch zur Verfügung stehen.

Um das Risiko zu minimieren, dass euch der Geist nach Ablauf der erwähnten fünf Minuten an den Kragen geht, könnt ihr einige Vorbereitungen treffen. So ist es durchaus sinnvoll dafür zu sorgen, dass der Wert eurer geistigen Gesundheit schön oben bleibt. Um so länger eine Mission andauert und um so länger ihr euch im Dunkeln aufhaltet, um so größer ist die Gefahr, dass euer Sanity-Wert sinkt. Ist er weit unten oder sogar auf null, wird die Erscheinung bevorzugt euch jagen.

Dem Absinken der geistigen Gesundheit könnt ihr entgegenwirken, indem ihr mit Taschenlampen, Kerzen, Knicklichtern und ähnlichen Gegenständen immer für eine helle Umgebung sorgt. Seid bestenfalls nur selten vollkommen alleine unterwegs und nutzt Items wie das Thermometer, Salz, den Bewegungsmelder oder auch das Parabolmikrofon, um herauszufinden, wo sich der Geist befindet und ob er sich euch nähert.

Außerdem könnt ihr euch vor einer Mission Pillen kaufen, die euren Wert für geistige Gesundheit wieder um 40% füllen. Gerade bei großen Gebäuden wie dem Asylum und der Schule ist es durchaus empfehlenswert, solche Medizin dabei zu haben.

Solltet ihr bereits wissen, wo sich der Geistraum befindet, könnt ihr dort zwei Kruzifixe aufstellen, die den Geist bannen, sobald dieser in den Jagdmodus wechselt. Dies funktioniert aber auch wirklich nur dann, wenn das Wesen euch noch nicht jagt, ansonsten ist das Kruzifix nämlich leider zu 100% nutzlos.

Phasmophobia: Was tun, wenn der Geist euch jagt? – Lösung

Sollten alle Vorsichtmaßnahmen unnütz gewesen sein und der Geist will euch trotzdem heimsuchen, merkt ihr das an übernatürlichen Ereignissen, wie beispielsweise das Flackern der Taschenlampe, herankriechende Schatten oder eben die Erscheinung selbst, die plötzlich bei euch auftaucht. Sobald ihr gejagt werdet, gibt es nicht mehr viel, was ihr noch tun könnt, doch wer Ruhe bewahrt und nicht in Panik verfällt, hat trotzdem noch ein paar Optionen offen.

Zum einen könnt ihr versuchen das Gebäude zu verlassen und zum Van zurückzukehren, denn im Freien kann euch das Wesen weder verfolgen noch erledigen. Da es jedoch Gebäude gibt, deren Ausgang oft weit entfernt ist, und die Eingangstür bei der Heimsuchung meist verschlossen ist, ist dies nicht unbedingt der beste Plan.

Wer es schafft, aus der Sichtweite des Geists herauszukommen, sollte in Betracht ziehen, sich in einem Schrank oder einem Spind zu verstecken. Macht dabei aber unbedingt die Taschenlampe aus und stellt sicher, dass euch der Geist nicht beim Verstecken beobachtet hat. Die meisten Geister lassen von der Jagd ab, wenn sie euch eine Weile nicht gesehen haben. Jedoch nicht alle.

Wer weder flüchten noch sich verstecken kann, sollte auf die Räucherstäbchen zurückgreifen. Räucherstäbchen brennen für 90 Sekunden und hindern das Gespenst daran, euch zu nahe zu kommen. Ihr habt also etwas Zeit, um abzuhauen, zu euren Kameraden zurückzukehren, euch zu verstecken oder eine andere Option in Betracht zu ziehen. Bedenkt, dass ihr ein Feuerzeug benötigt, um die Räucherstäbchen anzuzünden.

Kommen alle Tipps, Tricks und Pläne zu spät und der Geist erwischt euch, verliert ihr all eure Gegenstände und müsst diese vor der nächsten Mission neu kaufen. Mit Ausnahme der Standardausrüstung natürlich. Daher ist es nicht verkehrt, eine Mission lieber abzubrechen, wenn sie bereits zu lange andauert und die Gefahr sehr hoch ist, dass ihr den Zorn des Geists nicht überlebt.